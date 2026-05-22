Nước đen, bọt trắng phủ kín kênh ở Bắc Ninh, 4 tháng chưa tìm ra nguồn xả thải

Video: Dòng nước đen kịt, bọt trắng phủ kín mặt kênh Kinh Đôi khiến người dân kinh hãi

Những tháng gần đây, người dân sinh sống quanh kênh Kim Đôi đoạn qua các tổ dân phố Ngọc Đôi, Phú Xuân và Kim Đôi (phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh) liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng khi dòng nước chuyển màu đen kịt, đặc quánh, nổi bọt trắng xoá và bốc mùi hôi nồng nặc suốt ngày đêm.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều đoạn kênh xuất hiện các mảng bọt trắng kéo dài hàng trăm mét phủ kín mặt nước, gặp gió lớn bay thẳng vào nhà dân. Đặc biệt vào thời điểm nắng nóng hoặc sau các trận mưa lớn, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Kênh Kim Đôi đoạn qua tổ dân phố Ngọc Đôi, phường Vũ Ninh bốc mùi hôi nồng nặc, bọt trắng nổi kín mặt nước.

Bà Nguyễn Thị Thư, người dân sống cạnh tuyến kênh, cho biết khoảng 20 năm trước, khi chưa có nhiều nhà máy và khu công nghiệp, nước kênh còn trong, người dân vẫn sử dụng để sinh hoạt. Tuy nhiên hiện nay, dòng nước đã chuyển màu đen như nước cống, bốc mùi khó chịu suốt ngày đêm.

"Không thể chịu nổi mùi hóa chất và chất thải hữu cơ phân hủy từ dòng kênh này. Cửa nhà lúc nào cũng phải đóng kín nhưng vẫn không thể tránh khỏi mùi hôi thối bủa vây từ sáng đến đêm. Ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng khiến người dân chúng tôi vô cùng lo lắng vì ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe”, bà Thư chia sẻ.

Theo người dân địa phương, tình trạng ô nhiễm tại kênh Kim Đôi đã kéo dài nhiều năm nhưng khoảng hơn 4 tháng gần đây xuất hiện dày đặc bọt trắng, nước đổi màu nghiêm trọng hơn.

Bà Nguyễn Thị Diện (ở tổ dân phố Ngọc Đôi) cho hay, người dân đã nhiều lần phản ánh, gửi đơn kiến nghị tới chính quyền địa phương nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định.

“Người dân phản ánh rất nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân hay nguồn xả thải gây ô nhiễm. Chúng tôi sống cạnh dòng kênh ngày nào cũng phải chịu mùi hôi thối, lo ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng chỉ nhận được câu trả lời là đang kiểm tra, xác minh. Người dân mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm để xử lý dứt điểm, chứ không thể để tình trạng này kéo dài mãi như vậy”, bà Diện bức xúc nói.

Bọt trắng bắt đầu xuất hiện khi qua ngầm tràn của tổ dân phố Ngọc Đôi, phường Vũ Ninh.

Ông Nguyễn Tiến Xuân, Tổ trưởng tổ dân phố Ngọc Đôi, cho biết tình trạng ô nhiễm hiện ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 1.000 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu sinh sống dọc hai bên bờ kênh thuộc các tổ dân phố Ngọc Đôi, Phú Xuân và Kim Đôi.

Theo ông Xuân, ngoài việc gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, dòng nước đen còn tác động trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp của người dân.

“Nước đen sì, người dân xuống đồng nếu không đi ủng là bị dị ứng, mẩn ngứa ngay. Còn bơm nước này lên ruộng thì lúa lép hạt, thậm chí chết sạch”, ông Xuân nói.

Dòng nước đen từ kênh Kim Đôi chảy trực tiếp ra sông Cầu, khu vực hạ lưu nơi nhà máy nước sạch đang lấy nước thô để xử lý, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân.

Cũng theo ông Xuân, điều khiến người dân lo lắng là kênh Kim Đôi là tuyến tiêu thoát trực tiếp ra sông Cầu - nguồn cấp nước thô cho nhiều nhà máy nước sạch phục vụ hàng nghìn hộ dân khu vực TP Bắc Ninh cũ và các vùng lân cận.

“Nước sông Cầu đang phục vụ sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân, vậy mà dòng nước ô nhiễm này vẫn ngày đêm xả thẳng ra sông trong khi đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gây ô nhiễm. Người dân chúng tôi rất lo lắng không biết nguồn nước sẽ bị ảnh hưởng thế nào về lâu dài”, ông Xuân nói.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Chu Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh cho biết, địa phương đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm tại kênh Kim Đôi và đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguồn xả thải.

Theo ông Hải, hiện tượng nước kênh chuyển màu đen, nổi bọt trắng xuất hiện trở lại từ đầu năm 2026 và nghiêm trọng hơn trong thời gian gần đây. UBND phường đã báo cáo cấp trên, đề nghị các đơn vị liên quan rà soát toàn tuyến, lấy mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm và làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng lấy mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm. (Ảnh: NDCC)

“Quan điểm của địa phương là phải xác định rõ nguồn xả thải. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Hải khẳng định.

Qua kiểm tra thực tế, địa phương nhận định kênh Kim Đôi là khu vực cuối nguồn, tiếp nhận nước thải từ nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất và khu công nghiệp. Vào mùa khô, dòng chảy kém lưu thông khiến nước bị ứ đọng, phát sinh mùi hôi và bọt trắng.

Hiện nguyên nhân gây ô nhiễm tại kênh Kim Đôi vẫn chưa được xác định, trong khi hàng nghìn người dân phường Vũ Ninh phải tiếp tục sống chung với mùi hôi, nước đen và bọt trắng phủ kín mặt kênh.