Rác thải bóp nghẹt 5km kênh ở Hà Nội, nước đen hôi nồng nặc

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội, trong đó có hạng mục kênh La Khê dẫn nước về Trạm bơm Yên Nghĩa, được triển khai từ năm 2015 với kỳ vọng giải quyết tình trạng úng ngập cho khu vực Hà Đông và các vùng lân cận.
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, nhiều đoạn tuyến dài hơn 5km này vẫn trong tình trạng thi công dở dang, để lại những hệ lụy rõ rệt về môi trường và hạ tầng đô thị.
Cuối tháng 3/2026, dọc tuyến kênh La Khê, không khó để bắt gặp các điểm tập kết rác thải sinh hoạt xen lẫn phế thải xây dựng.
Tại các đoạn qua đường Quang Trung, Ngô Quyền hay khu vực Hà Cầu, La Khê, lòng kênh bị phủ kín bởi đất đá, gạch vỡ, bao tải rác.
Nhiều vị trí đáng lẽ được gia cố bằng đất lại bị tận dụng để đổ trộm vật liệu xây dựng.
Tại khu vực cầu La Khê và đoạn giao cắt đường Lê Trọng Tấn, mặt nước chuyển màu đen đục, mùi hôi bốc lên nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Không chỉ gây khó chịu, tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân sống dọc hai bên tuyến kênh.
Núi rác khổng lồ dọc bờ kênh La Khê đi qua các khu vực đường Quang Trung, Ngô Quyền, Hà Cầu, La Khê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Gắn bó với khu vực này nhiều năm, chị N.K.L. (ở phường Hà Đông) cho biết tình trạng ô nhiễm không phải mới xuất hiện mà đã kéo dài từ lâu. Theo chị, rác thải ngày càng nhiều, trong đó có cả vật liệu xây dựng cồng kềnh. “Những hôm trời nắng, mùi từ dưới kênh bốc lên rất nặng, phải đóng kín cửa vẫn không đỡ. Người dân ở đây mong dự án làm nhanh để cải thiện môi trường”, chị L. nói.
Cùng chung bức xúc, chị Lê Thị H., sống gần tuyến đường Ngô Quyền, cho rằng việc thi công kéo dài khiến khu vực này xuống cấp rõ rệt. Chị cho biết mỗi khi mưa lớn, nước thoát chậm, người dân lo ngại nguy cơ ngập úng gia tăng. “Kênh chưa xong, lại bị lấp rác như vậy thì rất khó thoát nước. Chúng tôi chỉ mong sớm hoàn thiện để đỡ ảnh hưởng cuộc sống”, chị H. chia sẻ.
Trước đó, vào tháng 3/2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tình trạng rác thải dọc kênh La Khê. Tuy nhiên đến nay, nhiều điểm tập kết rác vẫn tồn tại, thậm chí tái diễn sau khi được dọn dẹp tạm thời.
Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, tình trạng này còn làm suy giảm chức năng của hệ thống tiêu thoát nước. Khi lòng kênh bị thu hẹp, dòng chảy bị cản trở, nguy cơ ngập úng tại khu vực phía Tây Hà Nội có thể gia tăng, nhất là trong mùa mưa.
Đáng chú ý, tại một số đoạn dọc tuyến, hệ thống dây cáp điện vẫn chưa được hạ ngầm, treo thấp qua khu vực đường ven kênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được phê duyệt từ năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng, gồm hạng mục trạm bơm và cứng hóa kênh La Khê.
Dù trạm bơm đã hoàn thành, phần kênh dẫn vẫn chưa khép kín. Sau nhiều lần điều chỉnh, dự án tiếp tục được đề xuất gia hạn đến năm 2026.