UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, triển khai thực hiện Thông báo số 14 ngày 13/2/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và ý kiến kết luận tại Phiên họp ngày 3/4/2026 của Bộ Chính trị thống nhất tán thành chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 157 ngày 6/4/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dân đồng thuận cao với Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

UBND các xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch, đăng tải công khai nội dung Đề án và các tài liệu liên quan trên các trang, cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, đặc khu, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, thành lập các Tổ lấy ý kiến Nhân dân (toàn tỉnh đã thành lập 2.563 Tổ lấy ý kiến Nhân dân với 10.315 thành viên), hướng dẫn các Tổ lấy ý kiến về mẫu phiếu, mẫu báo cáo, mẫu biên bản, quy trình tổ chức theo quy định và sát với tình hình thực tiễn địa phương, bảo đảm thuận lợi nhất để Nhân dân bày tỏ quan điểm, ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Nhiều địa phương có tỷ lệ đồng ý đạt 100%

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến ngày 9/5/2026, các Tổ lấy ý kiến đã hoàn thành việc thu phiếu, lập biên bản kết quả lấy ý kiến, tổng hợp, báo cáo UBND xã, phường, đặc khu.

Trên cơ sở kết quả của các Tổ lấy ý kiến, UBND các xã, phường, đặc khu đã tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn báo cáo HĐND cùng cấp và UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ); thực hiện đăng tải trên các trang, cổng thông tin điện tử của UBND xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, số hộ gia đình tham gia ý kiến về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh là 385.597 hộ, đạt 99,44% so với tổng số hộ gia đình.

Có 385.440 hộ gia đình đồng ý (đạt 99,96%) so với số phiếu hợp lệ của tổng số hộ gia đình tham gia ý kiến. Trong đó, có 14 địa phương có tỷ lệ đồng ý đạt 100% (gồm: Bình Khê, Liên Hòa, Tuần Châu, Bãi Cháy, Hà Lầm, Cao Xanh, Hạ Long, Hải Hòa, Hoành Mô, Cái Chiên, Vĩnh Thực, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Cô Tô); địa phương có tỷ lệ đồng ý thấp nhất là 99,49% (xã Kỳ Thượng).

Số hộ gia đình không đồng ý là 154 hộ (chiếm 0,04%).

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng thuận rất cao với Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh; thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân vào sự phát triển của tỉnh; tỷ lệ hộ gia đình tham gia ý kiến đạt 99,44%, số đồng ý chiếm đa số tuyệt đối (đạt 99,96%); số hộ không đồng ý và các ý kiến khác chiếm tỷ lệ không đáng kể (0,04%).