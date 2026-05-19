Sạt lở đèo Gia Bắc ở Lâm Đồng, giao thông qua Quốc lộ 28 chia cắt

(VTC News) -

Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28, để sớm thông xe trở lại.

Đất đá từ taluy dương sạt lở, chảy xuống mặt đường trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 khiến giao thông chia cắt.

Thông tin từ cơ quan chức năng, rạng sáng 19/5, do mưa lớn kéo dài kết hợp khu vực đang thi công công trình xử lý sạt lở nên tại Km51+900 Quốc lộ 28 xảy ra sạt lở, bùn đất tràn xuống lấp kín mặt đường.

Sau sự cố nói trên, các phương tiện và người dân qua lại trên đèo Gia Bắc bị cản trở, giao thông chia cắt.

Máy móc, phương tiện được huy động đến khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng chức năng ứng trực điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện không di chuyển qua đèo Gia Bắc nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện các đơn vị chức năng đang huy động nhân lực, phương tiện xử lý đất đá tràn xuống mặt đường để sớm khôi phục giao thông trên tuyến đường này.

Trước đó, ngày 12/5, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 5,48ha rừng để triển khai công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 28, đoạn từ Km43+500 đến Km60+000 qua xã Sơn Điền.

Theo nghị quyết, diện tích chuyển đổi chủ yếu là rừng tự nhiên hỗn giao gỗ và tre nứa nhằm phục vụ thi công các hạng mục xử lý taluy, gia cố mái dốc và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo Gia Bắc.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, cuối năm 2025, nhiều vị trí trên Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn kéo dài, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và triển khai công trình khẩn cấp để xử lý sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua khu vực đèo Gia Bắc trong thời điểm mưa lớn kéo dài do nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường.