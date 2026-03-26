'Sạt lở treo đỉnh đầu' trên tuyến đường Trường Sơn Đông nối Lâm Đồng – Đắk Lắk

Đường Trường Sơn Đông là tuyến giao thông chiến lược dài gần 700km, kết nối các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, trong đó đoạn quan trọng kết nối Đắk Lắk và Lâm Đồng (huyện Lạc Dương, TP Đà Lạt cũ nay là phường LangBiang – Đà Lạt).

Bất an dù mùa mưa chưa đến

Tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua các huyện Lạc Dương và Đam Rông (Lâm Đồng cũ), kết thúc tại cầu Suối Vàng (phường LangBiang - Đà Lạt), giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Một vị trí sạt trượt lớn trên đường Trường Sơn Đông tại xã Đam Rông 4.

Từ trên cao, đường Trường Sơn Đông như dải lụa băng qua muôn trùng đồi núi tạo cảm giác ấn tượng, đẹp mắt đối với du khách và người dân. Tuy nhiên, tại đây cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, cây cối nằm cheo leo trên sườn núi ngay trên đỉnh đầu người đi đường khiến nhiều người bất an.

Cây cối, đất đá đổ ngã, nằm cheo leo trên sườn núi tạo cảm giác bất an cho người đi đường bên dưới.

Ghi nhận từ thôn Đưng K’Nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) đi về phía tỉnh Đắk Lắk, hai bên đường, các taluy âm và dương có nhiều điểm sạt lở lớn, dốc cao dựng đứng, đất đá nằm trơ trọi. Nhìn từ xa, các điểm sạt lở này như những vệt lở xé toạc núi rừng xanh ngát.

Dọc con đường Trường Sơn Đông tại xã Đam Rông 4, có nhiều điểm sạt lở xé toạc không gian núi rừng xanh thẳm nơi đây.

Anh Ha Sang (ở xã Đam Rông 4) cho biết: “Mỗi khi qua lại trên đường này, tôi thấy sợ vì phía trên đầu mình là cây cối bật gốc, đất đá trơ trọi. Không biết nó rơi xuống khi nào”.

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở.

Theo anh Sang, khi qua lại nơi đây anh thường đi nhanh hơn để vượt qua các điểm sạt lở. “Đó là cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm trong lúc này”, anh Sang nói.

Trong khi đó, anh Trần Hữu Vinh (du khách từ TP.HCM) kể: “Tết vừa rồi, tôi cùng bạn bè chạy xe máy dọc con đường Trường Sơn Đông từ Lâm Đồng về Đắk Lắk chơi. Đường này thông thoáng, cảnh đẹp và hùng vĩ. Tuy nhiên, dọc con đường có quá nhiều điểm sạt lở. Có những điểm độ dốc rất lớn. Nhìn lên trên thấy đất đá, cây cố như muốn đổ ập xuống mà tôi thấy ớn lạnh. Mong địa phương sớm xử lý để đảm bảo an toàn cho mọi người”, anh Vinh nói thêm.

Sẽ sớm xử lý dứt điểm

Ông Khổng Hữu Kiên, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, cho biết trên địa bàn xã có rất nhiều vị trí sạt lở. Trong đó, dọc đường Trường Sơn Đông có nhiều điểm sạt lở lớn, nguy cơ sạt lở cao.

Đất cát nằm trơ trọi ngay trên đỉnh đầu người đi đường khiến việc đi lại qua đây trở nên áp lực.

“Xã đã báo cáo tình hình cho tỉnh và tỉnh phải ưu tiên xử lý các khu vực nguy cơ sạt lở ngay sát nhà dân trước để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân”, ông Kiên cho hay.

Theo Ban Quản lý Dự án 46, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - đơn vị chuyên trách quản lý, thi công tuyến đường Trường Sơn Đông, tại những đoạn đơn vị đã thi công xong và bàn giao lại cho Khu Quản lý đường bộ IV. Việc khắc phục các điểm sạt lở trên những đoạn đường đã bàn giao thuộc thẩm quyền của Khu Quản lý đường bộ III.

Một điểm sạt lở taluy âm rất lớn trên đường Trường Sơn Đông.

Còn tại những đoạn đường mà Ban Quản lý Dự án 46 đang thi công mà xuất hiện các điểm sạt lở, đơn vị sẽ có biển cảnh báo đối với người dân và du khách qua lại. Đặc biệt, trong quá trình thi công, đơn vị luôn nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu, tư vấn giám sát phải đảm bảo an toàn lao động, môi trường, giao thông cho người dân và du khách.

Sạt lở đã ăn sâu vào lòng đường khiến mặt đường thu hẹp đáng kể.

Về việc này, Khu Quản lý đường bộ III cho biết vừa qua mưa bão đã làm xuất nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường này. Đơn vị đã cho dọn dẹp, giải phóng mặt đường để bà con đi lại thuận tiện. Những điểm sạt lở còn lại sẽ được đưa vào kế hoạch triển khai thi công, khắc phục trong những năm tới.

Trong khi đó, ông Trần Văn Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Lâm Đồng, cho biết vừa qua, lãnh đão tỉnh đã đi kiểm tra các điểm sạt lở, sạt trượt trên đường Trường Sơn Đông.

“Lúc trước do nguồn kinh phí hạn hẹp nên ban không xử lý triệt để các điểm sạt trượt này. Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho chủ trương đề nghị tăng tổng mức vốn. Ban cũng đã lập phương án, báo cáo trình Sở Xây dựng có ý kiến để trình lên tỉnh xử lý các điểm sạt trượt.

Trước mắt, trong nguồn kinh phí dự phòng của gói thầu, ban sẽ xử lý trước các điểm sạt trượt ở vị trí xung yếu. Còn các điểm nguy cơ cao có quy mô lớn thì ban đưa vào phương án xử lý báo cáo Sở Xây dựng và tỉnh. Chúng tôi sẽ sớm tiến hành xử lý các điểm sạt trượt này để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách”, ông Hiệp chia sẻ.