Khung cảnh đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Philippines

Toà nhà của hãng thức ăn nhanh Jollibee sụp đổ trong trận động đất. (Video: CNA)
Khoảng 7h37 ngày 8/6 (giờ địa phương), trận động đất mạnh 7,8 độ richter có tâm chấn ngoài khơi làm rung chuyển một phần phía nam Philippines khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều tòa nhà bị sập. Đồng thời, trận động đất gây ra cảnh báo sóng thần trên toàn khu vực. (Ảnh: Getty)
"Tính đến thời điểm hiện tại có một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Đây chỉ là báo cáo ban đầu. Một số tòa nhà đã bị sập. Nhiều tòa nhà bị ảnh hưởng, nhưng tôi không thể liệt kê chúng ngay bây giờ vì chúng tôi đang bận rộn với công tác cứu hộ", thượng sĩ Robert Dagon thuộc sở cảnh sát thành phố General Santos, tỉnh Sarangani thông tin. (Ảnh: Cơ quan Thông tin Philippines)
Video đăng tải trên Facebook và được AFP xác minh cho thấy một trung tâm mua sắm có nhà hàng thức ăn nhanh Jollibee sụp đổ thành đống đổ nát ở thành phố General Santos , trong khi một tòa nhà trong khuôn viên trường học địa phương cũng bị sập. (Ảnh chụp màn hình)
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr yêu cầu người dân lập tức di chuyển đến vùng đất cao hơn ở những khu vực của Philippines và chính quyền Indonesia cùng Malaysia đưa ra cảnh báo cho khu vực ven biển lân cận của họ. (Ảnh: Cơ quan Thông tin Philippines)
Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia của Indonesia cũng chỉ thị cho quan chức tại thủ phủ Manado của Bắc Sulawesi, tỉnh Gorontalo phía bắc và quần đảo Sangihe "ngay lập tức hướng dẫn người dân sơ tán một cách có trật tự đến vùng đất cao hơn". (Ảnh: Reuters)
Tương tư, chính quyền Nhật Bản đưa ra cảnh báo sóng thần riêng biệt cho nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương, dự báo sóng cao tới 1m sẽ ập vào nhiều vùng khác nhau từ 11h30 sáng cùng ngày (giờ địa phương). (Ảnh: Cơ quan Thông tin Philippines)
Khung cảnh hoảng loạn tại trường học ở General Santos khi động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi Philippines. (Video: X/Mario Nawfal)