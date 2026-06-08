Philippines rung chuyển sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter

(VTC News) -

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển một phần phía nam Philippines. (Video: AP)

Ngày 8/6, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông tin trận động đất xảy ra vào khoảng 7h37 (giờ địa phương) ở độ sâu khoảng 35 km (21,7 dặm), cách tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao của Philippines khoảng 24km. Trận động đất gây ra cảnh báo sóng thần ở Philippines cũng như các nước láng giềng Indonesia và Nhật Bản.

"Nhiều tòa nhà bị ảnh hưởng, nhưng hiện chưa thể thống kê cụ thể vì chúng tôi đang tiến hành công tác cứu hộ", đại diện lực lượng cảnh sát thành phố General Santos, ông Robert Dagon nói với AFP.

Những bức ảnh từ văn phòng thông tin địa phương ở thành phố General Santos cho thấy nhiều cửa hàng tiện lợi và tòa nhà đổ nát sau trận động đất.

Nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã “chỉ đạo tất cả cơ quan chính phủ có liên quan hành động ngay lập tức” để sơ tán người dân và bắt đầu công tác cứu hộ.

“Gửi tới những người đồng hương của chúng ta ở các tỉnh bị ảnh hưởng, hãy chú ý đến cảnh báo sóng thần. Hãy di chuyển đến vùng đất cao hơn ngay lập tức. Đừng chần chừ. Mạng sống của các bạn quan trọng hơn bất cứ thứ gì có thể bỏ lại phía sau”, ông Marcos tuyên bố.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo sóng thần có thể xuất hiện "trong vòng ba giờ tới" dọc theo các khu vực ven biển của Philippines, Indonesia, Palau, vùng lãnh thổ Đài Loan và Papua New Guinea.