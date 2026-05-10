Động đất ở Sơn La gây nhiều tiếng nổ lớn

Hình ảnh camera ghi lại nhiều khu vực ở Sơn La xảy ra rung lắc mạnh tối 10/5. (Video: Người dân cung cấp)

Tối 10/5, một trận động đất xảy ra tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Nhiều người dân ở các khu vực Sông Mã, Sốp Cộp, Phiêng Cằm… hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn kèm rung lắc mạnh trong vài giây.

Theo thông tin từ Viện Các khoa học Trái đất, trận động đất xảy ra vào lúc 19h52 ngày 10/5, có độ lớn 4.0. Tâm chấn nằm tại khu vực xã Mường Hung với tọa độ 20.954 độ vĩ Bắc - 103.826 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Động đất xảy ra tại khu vực Sông Mã, Sốp Cộp, Phiêng Cằm... của tỉnh Sơn La tối 10/5. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tại nhiều khu vực ở Sơn La, người dân cho biết họ cảm nhận rõ rung lắc kéo dài khoảng vài giây kèm âm thanh lớn phát ra trước đó.

Anh Thường, sống tại xã Mường Hung, kể rằng thời điểm xảy ra động đất, anh đang nằm nghỉ trong phòng thì bất ngờ nghe hai tiếng động lớn liên tiếp. “Ban đầu tôi tưởng có vật gì va chạm mạnh ở gần nhà. Chỉ vài giây sau thì nền nhà rung lên khá rõ. Lúc ấy cả nhà đều giật mình vì chưa gặp tình huống như vậy bao giờ”, anh Thường nói.

Theo anh, rung lắc diễn ra không quá lâu nhưng đủ khiến nhiều người trong khu vực lo lắng, gọi điện hỏi thăm nhau ngay trong tối cùng ngày.

Chị Trang (cùng ở xã Mường Hung) cho biết chị cảm nhận được đợt rung mạnh khi đang ở nhà cùng người thân: “Tôi nghe tiếng động khá lớn rồi đồ đạc trong nhà rung mạnh. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây nhưng ai cũng bất ngờ vì ở Sơn La hiếm khi cảm nhận rõ động đất như vậy”.

Nhiều người dân địa phương nói rằng ngoài rung lắc, điều khiến họ chú ý nhất là âm thanh lớn phát ra gần như cùng lúc với chấn động. Anh Long, một người dân ở Sơn La, kể, anh đang sử dụng điện thoại thì nghe tiếng “uỳnh” rất mạnh, sau đó cửa kính và tường nhà rung lên.

“Âm thanh nghe giống tiếng nổ lớn nên tôi vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau mới biết là động đất”, anh Long nói.

Sơn La là địa phương thường xuyên xảy ra động đất do nằm trên các đới đứt gãy hoạt động ở khu vực Tây Bắc. Trước đó, năm 2020, khu vực huyện Mộc Châu cũ cũng ghi nhận trận động đất mạnh 5,3 độ gây rung lắc trên diện rộng, làm nhiều nhà dân và công trình bị ảnh hưởng.