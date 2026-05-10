Vi phạm nồng độ cồn, tài xế đâm xe chuyên dụng của CSGT chạy trốn

(VTC News) -

Tối 10/5, Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 01) làm rõ vụ nam tài xế vi phạm tốc độ, nồng độ cồn và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, khoảng 14h16 cùng ngày, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Phú Bình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ cồn trên tuyến ĐT266, đoạn qua xóm Trung 2, xã Phú Bình.

Chiếc xe chuyên dụng của phòng CSGT Thái Nguyên bị đâm mạnh vào cánh cửa bên phải và hư hỏng nặng.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang BKS 20A-727.82 chạy quá tốc độ quy định với vận tốc 64km/h, trong khi đoạn đường chỉ cho phép tối đa 50km/h.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tài xế không chấp hành mà bất ngờ tăng ga, lạng lách, lao thẳng xe về phía tổ công tác nhằm tìm cách bỏ chạy.

Nhận thấy người này có biểu hiện bất thường, tình huống này nguy hiểm, đe dọa tính mạng người đi đường, tổ công tác lập tức dùng xe chuyên dụng bám đuổi, liên tục phát loa cảnh báo yêu cầu tài xế dừng lại.

Sau quãng đường truy đuổi khoảng 2,5km, khi đến khu công nghiệp Điềm Thụy, tài xế giảm tốc độ. Tuy nhiên, đúng lúc lực lượng chức năng tiếp cận kiểm tra, người này lại tăng ga, lao mạnh vào cánh cửa bên phải xe chuyên dụng của CSGT để cản trở việc kiểm tra và tiếp tục chống trả.

Tổ công tác khống chế thành công người này. Danh tính tài xế được xác định là D.T.H. (sinh năm 1998, trú tại La Sơn 2, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ cho thấy tài xế H. vi phạm với mức 0,053 mg/1 lít khí thở. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý điều tra, xử lý.