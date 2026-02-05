Xúc động lời tiễn biệt của đồng đội gửi Trung tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

(VTC News) -

Sáng 5/2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an cùng đông đảo người dân địa phương có mặt tại căn nhà ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên để tiễn đưa Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Không khí tang thương bao trùm lễ tang Trung tá Lao Hoàng Hải.

Sự hy sinh của Trung tá Hải để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đồng chí, đồng đội và Nhân dân trên địa bàn. Nhiều người dân từng được anh hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình làm nhiệm vụ cũng đến thắp nén hương tiễn biệt, bày tỏ lòng tiếc thương đối với người chiến sĩ đã ngã xuống vì bình yên trên mỗi tuyến đường.

Chia sẻ tại lễ tang, Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, nghẹn ngào cho biết Trung tá Lao Hoàng Hải là cán bộ gắn bó nhiều năm với lực lượng Cảnh sát giao thông. Anh luôn được đánh giá cao về bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuẩn mực khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

“Trong quá trình công tác, Trung tá Hải là cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh làm việc nghiêm túc nhưng gần gũi, được Nhân dân tin yêu, quý trọng”, Trung tá Chu Anh Tuấn chia sẻ.

Theo Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Thái Nguyên, sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải là mất mát lớn đối với gia đình, đồng đội và toàn lực lượng Cảnh sát giao thông Thái Nguyên. Đặc biệt, việc anh ra đi đúng vào ngày sinh nhật càng để lại khoảng lặng nghẹn ngào trong lòng những người ở lại.

Cũng nhắc đến người đồng chí đã khuất, Thiếu tá Trần Mạnh Tuấn, Đội Sát hạch, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết dù không công tác cùng đội nhưng anh và Trung tá Lao Hoàng Hải thường xuyên trao đổi trong công việc.

“Anh Hải là người điềm đạm, sống tình cảm, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết. Dù áp lực công việc lớn, anh chưa bao giờ than vãn hay né tránh nhiệm vụ. Anh cũng thường xuyên nhắc nhở anh em khi làm nhiệm vụ phải đúng mực, nhân văn nhưng kiên quyết, qua đó giữ gìn hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân", Thiếu tá Tuấn nói.

Không chỉ đồng đội, nhiều người dân từng được Trung tá Lao Hoàng Hải hỗ trợ trong quá trình xử lý các vụ việc giao thông cũng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc. Với họ, Trung tá Hải là người cán bộ nghiêm túc, chuẩn mực nhưng gần gũi, tận tình, luôn giải thích rõ ràng để người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật.

Trong quá trình công tác, Trung tá Lao Hoàng Hải từng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Đáng chú ý, ngày 4/8/2025, anh cùng đồng đội trực tiếp mở đường, dẫn đoàn xe đưa một bệnh nhân nguy kịch từ khu vực Chùa Hang đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kịp thời cấp cứu, góp phần giành lại sự sống cho người bệnh.

Hành động đầy trách nhiệm và nhân văn này được đồng đội và người dân ghi nhớ như minh chứng rõ nét cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Trước đó, chiều 4/2, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.

Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải - người cán bộ cảnh sát giao thông tận tụy, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ mất mát với gia đình Trung tá Hải, đồng thời mong muốn thân nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an đối với Trung tá Lao Hoàng Hải.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức chu đáo công tác hậu sự, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng Công an Nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì nhiệm vụ.