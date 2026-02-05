Lời cảm ơn chưa kịp nói với Trung tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Thái Nguyên

(VTC News) -

11h35 ngày 4/2, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1B đoạn qua tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, Trung tá Lao Hoàng Hải - Tổ trưởng Tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên bị ô tô do tài xế Trần Đức Vũ (SN 2003) cầm lái tông trực diện.

Cú va chạm mạnh khiến Trung tá Hải hy sinh tại hiện trường, để lại nỗi đau xót lớn cho gia đình, đồng đội và người dân địa phương.

Trong số những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn chiều 4/2 có anh Ngô Quang Nghị (50 tuổi, trú xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Điều trùng hợp là người cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chính là người từng trực tiếp dẫn đường, hỗ trợ đưa anh Nghị đi cấp cứu trước đó.

Chuyến xe dẫn đường qua lằn ranh sinh tử

Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội trực tiếp mở đường, đưa bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu vào tháng 8/2025. (Clip: Báo và phát thanh Thái Nguyên)

Gia đình anh Nghị làm nghề cá giống tại địa phương. Ngày 4/8/2025, khi đang ở nhà, anh bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm như khó thở, chân tay run rẩy. Nhận thấy tình trạng xấu, người nhà lập tức đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.

Tuy nhiên, trên đường di chuyển, khi tới khu đô thị Hồng Thái, sức khỏe anh Nghị chuyển biến nghiêm trọng. Trong lúc hoảng loạn, người em trai nhìn thấy phía sau có xe CSGT đang làm nhiệm vụ liền tìm cách liên hệ, nhờ hỗ trợ dẫn đường.

“Ngay khi nhận được đề nghị, xe cảnh sát bật còi hú, lập tức dẫn đường cho xe chúng tôi đi thẳng tới bệnh viện”, anh Nghị nhớ lại. Người trực tiếp lái xe cảnh sát khi đó chính là Trung tá Lao Hoàng Hải, cùng một đồng đội khác trên xe.

Quãng đường khoảng 4km, nhưng với một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch như anh Nghị, đó là cuộc chạy đua từng phút với tử thần. Khi tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, lực lượng CSGT còn hỗ trợ đưa anh vào tận phòng cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, anh Nghị đã rơi vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại, nghe vợ kể lại toàn bộ câu chuyện, anh vô cùng xúc động. “Nếu không có các anh CSGT, đặc biệt là anh Hải, chắc tôi không còn ngồi đây”, anh Nghị nói.

Trung tá Lao Hoàng Hải trong lần chia sẻ về chuyến xe dẫn đường đưa người dân đi cấp cứu vào tháng 8/2025.

Cuộc tái ngộ xót xa

Điều trùng hợp xót xa là vào chiều 4/2, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, anh Nghị cũng có mặt tại hiện trường. Trong quá trình đi giao cá, xe của anh được yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Tại chốt kiểm tra khi đó, Trung tá Lao Hoàng Hải đang làm nhiệm vụ.

Theo lời anh Nghị, khi thấy hiệu lệnh dừng xe, anh lái xe tấp vào lề, đỗ phía trên xe CSGT. Lúc này, Trung tá Lao Hoàng Hải đang kiểm tra xe tải đi phía sau. "Tôi xuống xe, mang giấy tờ tới xuất trình với một cán bộ khác thì bất ngờ nghe tiếng “rầm” rất lớn. Quay lại, tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng", anh Nghị bàng hoàng nhớ lại.

Trước tình huống khẩn cấp, anh lập tức cùng những người có mặt gọi lực lượng cấp cứu, hỗ trợ cứu nạn. Thời khắc ấy, anh không hề biết người gặp nạn chính là ân nhân đã từng cứu sống mình. Chỉ đến khi về nhà, nghe tin Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh, anh chết lặng.

“Tôi bàng hoàng, không tin nổi. Người vừa làm nhiệm vụ ở đó, người từng bật còi dẫn đường cứu tôi, lại ra đi như vậy…”, anh Nghị nghẹn giọng.

Tối cùng ngày, anh Nghị đi quãng đường khoảng 15km xuống nhà Trung tá Hải để thắp cho ân nhân nén hương tiễn biệt.

“Khi xuống tới nơi, tôi không dám làm phiền gia đình, chỉ chờ tới lúc có thể vào viếng. Trên đường đi, tôi cứ day dứt mãi. Tôi còn định sau Tết sẽ xuống chúc Tết các anh, cảm ơn vì đã giúp tôi qua cơn nguy kịch. Vậy mà lời cảm ơn còn chưa kịp nói…”, anh Nghị chia sẻ.

Hơn 20h, anh lặng lẽ vào thắp nén hương cho người cán bộ CSGT đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ. Một nén hương muộn, nhưng chất chứa trọn vẹn lòng biết ơn và sự tri ân của một người được trao lại sự sống.

Trước sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an đối với Trung tá Lao Hoàng Hải.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức chu đáo công tác hậu sự, thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng Công an Nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì nhiệm vụ.