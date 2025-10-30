Đề nghị coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ

(VTC News) -

Sáng 30/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phát biểu giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ mong muốn có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa khi xử lý những vụ hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ và coi đó là hành vi chống người thi hành công vụ.

Bà Lan cho biết, tình trạng nhân viên ngành y tế bị bạo hành trong các cơ sở khám, chữa bệnh đã và đang là vấn đề nóng trong ngành y tế trong suốt thời gian qua.

"Những vụ bạo hành này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh, an toàn bệnh viện mà còn đe doạ trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng, nhân viên y tế, người bệnh và người thân người bệnh tại bệnh viện. Việc này gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn thương tâm lý, giảm sút tinh thần làm việc của nhân viên y tế", Bộ trưởng Y tế cho hay.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình ý kiến.

Để giảm thiểu tình trạng này, thời gian qua ngành y tế rất nỗ lực, cố gắng đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, Bộ Y tế có quy chế phối hợp với Bộ Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế, tăng cường phối hợp để hỗ trợ cho các cơ sở y tế trong việc giải quyết tình trạng bạo lực trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ngành y tế tăng cường giải pháp để giảm tải tình trạng quá tải, tăng cường chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của người bệnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, ngành y tế nhiều lần lên tiếng vấn đề xử lý nghiêm minh khi nhân viên y tế bị bạo hành và tham mưu các cơ chế, chính sách liên quan vấn đề xử lý các hành vi dùng vũ lực đe doạ nhân viên ngành y tế khi đang làm nhiệm vụ.

Gần đây nhất, khi xây dựng Luật Khám chữa bệnh sửa đổi năm 2023, tại Điều 114, Bộ Y tế khi xây dựng trình Quốc hội, trình Chính phủ quy định các nội dung liên quan đến việc đảm bảo an ninh an toàn bệnh viện.

Trong các hành vi bị nghiêm cấm có những quy định liên quan đến cấm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.

"Khi đó chúng tôi có mong muốn có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa như coi việc bạo hành nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ là một hành vi chống người thi hành công vụ", bà Lan nhấn mạnh.

Tuy vậy, theo Bộ trưởng, Luật Khám chữa bệnh năm 2023 chưa đưa được nội dung này vào để triển khai thực hiện. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, việc bạo hành không những không giảm mà còn gia tăng, ngày càng nghiêm trọng.

Ngay trong năm 2025 đã có 6 vụ bạo hành nhân viên y tế. Bà Lan lấy dẫn chứng gần đây nhất, vụ bạo hành nhân viên y tế ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là hồi chuông báo động, khi điều dưỡng Nguyễn Thị Trang bị đâm 11 nhát, trong đó có vết xuyên phổi, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

"Nếu chúng ta không có giải pháp mạnh mẽ hơn thì vấn đề bạo hành sẽ không dừng lại. Qua những việc xử lý bạo hành trong thời gian vừa qua, chúng tôi lấy làm tiếc vì có những vụ người dân bức xúc, cán bộ y tế bức xúc, chúng tôi đã có ý kiến, tuy nhiên một số việc chỉ xử lý hành chính, việc xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự chưa được thoả đáng. Chính vì vậy tính răn đe chưa mạnh mẽ", Bộ trưởng Y tế trình bày.

Để chống việc gây rối, tấn công nhân viên y tế, bà Lan mong muốn trong Nghị quyết của Quốc hội đưa thêm nội dung hành hung nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ khám bệnh cứu người được coi là hình thức chống người thi hành công vụ.