Người dân TP.HCM đỏ lửa nấu bánh chưng xuyên đêm, giữ hương vị Tết

Trên đường Chánh Sắt, phường Tân Bình, hơn 20 năm nay, cứ mỗi dịp cuối năm, ông Lương Ngọc Oánh (73 tuổi) lại tất bật gói khoảng 60 đòn bánh tét. Với ông, đây không chỉ là công việc quen thuộc mà còn là cách gửi gắm tình cảm, chuẩn bị những món quà đậm hương vị Tết để biếu tặng người thân, chia sẻ niềm vui đoàn viên khi xuân về.