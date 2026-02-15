CLB Công an Hà Nội đối mặt nguy cơ bị xử thua ở Cúp C2 châu Á

(VTC News) -

Sau khi đánh bại Tampines Rovers (Singapore) với tỷ số 4-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á), câu lạc bộ Công an Hà Nội đối mặt với nguy cơ bị xử thua ngược 0-3. Đội bóng Việt Nam sử dụng 2 cầu thủ lẽ ra không được tham gia trận đấu vì án phạt theo điều lệ giải.

Ở vòng bảng, câu lạc bộ Công an Hà Nội có 2 cầu thủ nhận 3 thẻ vàng. Đó là Stefan Mauk (ở các trận gặp Đại Phố, Bắc Kinh Quốc An và Macarthur) và China (gặp Đại Phố cả 2 lượt trận và trận đấu với Bắc Kinh Quốc An). Đáng chú ý, thẻ vàng thứ ba của 2 cầu thủ này đều xuất hiện trong trận đấu ở lượt cuối gặp Đại Phố (Tai Po).

China ra sân và ghi bàn dù lẽ ra phải bị cấm thi đấu.

Theo điều lệ của Cúp C2 châu Á mùa giải 2025-2026, cầu thủ nhận 3 thẻ vàng ở 3 trận đấu khác nhau tự động bị cấm thi đấu trận kế tiếp. Thẻ phạt chỉ được xóa sau vòng bảng trong trường hợp chưa đủ tích lũy thành án phạt, tức là đối với những cầu thủ mới nhận 1 hoặc 2 thẻ vàng.

Sau khi CLB Công an Hà Nội thua Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 0-1 ngày 11/12, trận đấu tiếp theo của đội bóng Việt Nam chính là trận lượt đi vòng 1/8 gặp Tampines Rovers (Singapore). Cả Stefan Mauk và China đều đá chính. China thậm chí còn ghi bàn. Như vậy, 2 cầu thủ lẽ ra bị "treo giò" của CLB Công an Hà Nội đều ra sân.

Theo quy chế về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội bóng sử dụng cầu thủ không hợp lệ bị xử thua 0-3. Do đó, đại diện của bóng đá Việt Nam đối mặt với nguy cơ bị hủy kết quả thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 và thay bằng tỷ số thua ngược 3 bàn.

Trong trường hợp bị xử thua, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Lỗi sử dụng cầu thủ không hợp lệ không dẫn tới án phạt hủy tư cách thi đấu của đội bóng (loại khỏi giải). CLB Công an Hà Nội vẫn có thể đi tiếp nếu thắng Tampines Rovers với tỷ số từ 4-0 trở lên trong trận lượt về.

Đây không phải lần đầu tiên sự cố liên quan đến việc đội bóng sử dụng cầu thủ lẽ ra bị cấm thi đấu xảy ra ở cúp châu Á. Tháng 3/2025, câu lạc bộ Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) bị xử thua Lion City Sailors (Singapore) ở tứ kết AFC Champions League Two cũng vì lý do này. Đội bóng Nhật Bản đăng ký thi đấu cho Valere Germain - cầu thủ bị treo giò 3 trận từ đội bóng cũ và chưa chấp hành xong.