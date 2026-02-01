CLB Công an Hà Nội đón loạt trụ cột trở lại

(VTC News) -

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, CLB Công an Hà Nội sẽ đón chào sự trở lại của bộ đôi Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc từ U23 Việt Nam. Họ sẵn sàng vào sân thi đấu ngay ở cuộc đọ sức gặp Ninh Bình tại vòng 12 V.League.

Đây được xem là trận cầu "đinh" khi Ninh Bình hơn CLB Công an Hà Nội 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đội nào giành chiến thắng trong màn đối đầu ở sân Hàng Đẫy sẽ tạo ra ưu thế lớn cho giai đoạn nước rút hướng đến chức vô địch V.League năm nay.

Nguyễn Đình Bắc được kì vọng tỏa sáng tại V.League.

HLV Polking rõ ràng cần có sự hiện diện của Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc. Bộ đôi này đang có sự hưng phấn lớn và sẵn sàng cho màn trình diễn chất lượng hơn tại V.League. Đình Bắc trở thành ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam trong hành trình ở giải U23 châu Á và trước đó là SEA Games 33.

Cũng bởi cường độ thi đấu khắc nghiệt của Đình Bắc trong hai tháng qua, HLV Polking đành cho cậu học trò nghỉ ngơi ít ngày. Đình Bắc tranh thủ thời gian này tham gia nhiều hoạt động cộng đồng khi anh đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Nhiều khả năng ngôi sao sinh năm 2004 chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

Giữa tuần qua, CLB Công an Hà Nội trải qua cảm xúc không mấy vui vẻ khi phải nhận thất bại 0-2 trước Selangor (Malaysia) tại AFF Club Championship - Shopee Cup 2025/26. Đại diện Việt Nam sớm phải dừng bước ở mặt trận này từ vòng đấu bảng. Mùa trước, họ là Á quân của giải đấu được mệnh danh là Cúp C1 Đông Nam Á.

HLV trưởng Alexandre Polking cho biết: "Bây giờ, chúng tôi thực sự cần phải tập trung, bởi vì vào chủ nhật tới, chúng tôi có một trận đấu cực kỳ quan trọng tại V.League, nơi chúng tôi có thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Chúng tôi cần quên đi Shopee Cup và nghĩ tới V.League, đó là sự tập trung của toàn đội từ bây giờ".