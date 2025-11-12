Hậu vệ CLB Công an Hà Nội ghi bàn, U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025. Bàn thắng của Phạm Minh Phúc ở cuối trận giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giành 3 điểm.

Trong cuộc chạm trán đội chủ nhà, U22 Việt Nam không sử dụng đội hình mạnh nhất. Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc - những cầu thủ hội quân muộn - được cho nghỉ ngơi. Dù vậy, đội khách vẫn chơi ngang ngửa với đối thủ.

Bàn thắng của Minh Phúc giúp U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc.

Trong hiệp một, cả U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc đều có cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng trong thế trận cân bằng. Cao Văn Bình 2 lần cứu thua cho U22 Việt Nam trong những tình huống đối mặt. Ở chiều ngược lại, Khuất Văn Khang và Nguyễn Thanh Nhàn cũng bỏ lỡ thời cơ.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. U22 Việt Nam chơi bóng chủ động hơn, có thời điểm ép sân. Dù vậy, U22 Trung Quốc chơi phòng ngự phản công không tồi.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 81 khi hậu vệ đội chủ nhà mắc sai lầm. Tận dụng khoảnh khắc cầu thủ U22 Trung Quốc phá bóng hỏng, Minh Phúc - cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội - lao vào dứt điểm cận thành ghi bàn thắng duy nhất giúp U22 Việt Nam thắng 1-0.

Đội hình U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam

U22 Trung Quốc: Huo Shenping (12), Wang Bohao (3), Wumitijang Yusupu (4), Liu Haofan (5), Xu Bin (6), Mutalifu Yimingkari (8), Baihelamu Abuduwaili (9), Hu Hetao (19), Li Zhenquan (20), Wang Shiqin (24), He Yiran (28).

U22 Việt Nam: Cao Văn Bình (23); Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16); Võ Anh Quân (20), Nguyễn Văn Trường (8), Nguyễn Xuân Bắc (12), Khuất Văn Khang (11); Nguyễn Công Phương (18), Nguyễn Quốc Việt (9), Nguyễn Thanh Nhàn (22).