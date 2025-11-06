Đội hình mạnh nhất U22 Việt Nam đấu Trung Quốc, săn huy chương vàng SEA Games 33

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu tại Trung Quốc (CFA Team China) và SEA Games 33. Theo VFF, đây là lực lượng mạnh nhất trong các đợt tập trung năm nay. Huấn luyện viên Kim Sang-sik không đưa Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Thanh Nhàn lên đội tuyển Việt Nam mà giữ lại đội U22.

Ngoài ra, U22 Việt Nam có sự bổ sung quan trọng mang tên Bùi Vĩ Hào. Tiền đạo của câu lạc bộ Becamex TP.HCM chấn thương nặng đầu năm nay và nghỉ thi đấu dài hạn. Anh mới bình phục chấn thương và ngay lập tức được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập để đánh giá trạng thái thi đấu.

Bùi Vĩ Hào trở lại U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 9/11. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bận nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam (đấu Lào ở vòng loại Asian Cup 2027) nên không trực tiếp chỉ đạo. Ông Đinh Hồng Vinh được giao nhiệm vụ phụ trách huấn luyện U22 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cũng như sang Trung Quốc thi đấu tại giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025.

Tại đây, Đình Bắc và đồng đội lần lượt chạm trán U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan và Việt Nam. Đầu năm nay, U22 Việt Nam từng so tài với 3 đối thủ này và có thành tích bất bại (hòa cả 3 trận).

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12. Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào.

Danh sách U22 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Tân (CA TP.HCM), Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Đặng Tuấn Phong (Thể Công), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng).

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND) ,Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM).

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).