U23 Việt Nam đấu trận 'một mất một còn' với Malaysia

(VTC News) -

Ngày 19/10, ban tổ chức SEA Games 33 bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu một số môn, trong đó có bóng đá. U23 Việt Nam ở cùng bảng B với U23 Malaysia và U23 Lào. Chỉ 1 trong 3 đội có suất chắc chắn vào bán kết.

Dù đội tuyển quốc gia Malaysa có bước tiến vượt bậc trong thời gian gần đây, đội tuyển trẻ của họ lại sa sút. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 - giải đấu U23 Việt Nam giành chức vô địch, U23 Malaysia không vượt qua vòng bảng.

U23 Việt Nam chung bảng với U23 Malaysia.

U23 Việt Nam dự kiến tham dự SEA Games 33 bằng lực lượng chính vừa vô địch Đông Nam Á và giành quyền góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có nhiều cầu thủ được thi đấu thường xuyên ở V.League và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đây là lần đầu tiên môn bóng đá nam của SEA Games áp dụng thể thức chia 3 bảng, tương tự giải U23 Đông Nam Á. Chỉ có đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết.

Bảng A có chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Campuchia và U23 Timor Leste. Bảng C gồm U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Singapore. Đoàn thể thao Singapore ban đầu định không cử đội tuyển tham dự môn bóng đá nam nhưng sau đó thay đổi ý định.