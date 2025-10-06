Dàn Việt kiều đông chưa từng có sẵn sàng cùng U23 Việt Nam đòi lại HCV SEA Games

(VTC News) -

Ở đợt tập trung tháng 10/2025, U23 Việt Nam có 3 cầu thủ Việt kiều gồm Viktor Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Vadim Nguyễn (Đà Nẵng) và Trần Thành Trung (Ninh Bình). Một số cầu thủ khác đang vắng vì chưa có quốc tịch hoặc nhiều lý do khác như Brandon Ly (Công an Hà Nội), Lee Williams (Công an TP.HCM), Damian Vũ Thanh (Thể Công Viettel).

Một số cái tên ít gây chú ý nhưng vẫn nằm trong lứa tuổi dự SEA Games là Evans Abram (Ninh Bình), Zan Nguyễn (TP.HCM), Trần Khánh Hưng (Phú Thọ).

Viktor Le được tin tưởng trong màu áo U23 Việt Nam.

Trong số các cầu thủ Việt kiều, mới có Viktor Lê được huấn luyện viên Kim Sang-sik ưu tiên sử dụng. Cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải qua nhiều giải đấu cùng U23 Việt Nam. Anh tỏa sáng ở một số trận giao hữu nhưng chưa "chắc suất" khi U23 Việt Nam dự các giải đấu chính thức. Tuy nhiên, Viktor Le rõ ràng mang đến nhiều hy vọng cho HLV Kim Sang-sik về phương án đá tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo.

Trong khi đó, Vadim Nguyễn hay Trần Thành Trung vẫn cần chứng minh năng lực của mình. Thành Trung được định giá đến 12 tỷ đồng nhưng "mất hút" trong màu áo Ninh Bình. Thật khó trách cầu thủ trẻ này khi anh phải cạnh tranh với Hoàng Đức - Đức Chiến.

Vadim Nguyễn cũng chưa có suất đá chính trong màu áo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Anh làm quen với việc vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng giới chuyên môn đánh giá rằng chính tiền vệ cánh này mới là người mang đến rất nhiều bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Chỉ cần 3 cầu thủ này được giữ cho đến khi môn bóng đá nam SEA Games 33 khởi tranh, U23 Việt Nam sẽ ghi nhận số Việt kiều kỉ lục ở một kì đại hội.

Người hâm mộ lại mong muốn rằng sẽ có thêm một vài cái tên được đào tạo từ nước ngoài khẳng định chuyên môn, mở ra cánh cửa lên U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Nhưng đây không phải mục tiêu dễ thực hiện bởi cầu thủ Việt kiều hiện nay ít người mang đến khác biệt lớn hay vượt trội so với đồng nghiệp trong nước.