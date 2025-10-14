U23 Việt Nam thua sát nút U23 Qatar

(VTC News) -

Sau khi thua U23 Qatar ở trận đấu tập đầu tiên cách đây 5 ngày, U23 Việt Nam có nhiều thay đổi khi gặp lại đối thủ. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn chơi ngang ngửa với đối thủ và tạo nên màn rượt đuổi tỷ só kịch tính.

Nhằm trao cơ hội thử sức cho tất cả các cầu thủ, U23 Việt Nam ra sân với đội hình gồm những gương mặt dự bị ở trận trước. Trừ Lê Văn Thuận, những cầu thủ đá chính còn lại của U23 Việt Nam chưa xuất hiện nhiều ở 2 giải đấu chính thức gần nhất.

Đội hình đá chính của U23 Việt Nam gồm Nguyễn Tân, Quang Kiệt, Tuấn Phong, Nam Hải, Minh Phúc, Thành Chung, Thái Sơn, Thành Đạt, Long Vũ, Lê Phát và Văn Thuận.

U23 Qatar ghi bàn trước từ quả phạt đền. Sau đó 10 phút, đội bóng Tây Á nâng tỷ số lên 2-0 trong tình huống phạt góc. Trước đó, trong thất bại 0-1 lần trước, U23 Việt Nam cũng thủng lưới từ pha dàn xếp cố định của đối thủ.

Sau khi nhận 2 bàn thua, U23 Việt Nam xốc lại tinh thần và chiếm ưu thế về thế trận. Văn Thuận rút ngắn tỷ số xuống 2-3 không lâu sau đó.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh điều chỉnh đội hình. Nguyễn Bảo Long, Lê Văn Hà, Lê Văn Trường, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Anh Quân, Nguyễn Quốc Việt và Lê Viktor được tung vào sân. U23 Việt Nam tạo ra thế trận tốt trước U23 Qatar.

Nguyễn Quốc Việt gỡ hòa 2-2 ở phút 68. Tuy nhiên, U23 Việt Nam lại để đối thủ vượt lên. Chung cuộc, U23 Qatar giành chiến thắng với tỷ số 3-2.