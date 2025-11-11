U22 Việt Nam chỉ tập 1 buổi trước trận gặp Trung Quốc

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên giải giao hữu Panda Cup 2025 (diễn ra tại Tứ Xuyên) ngày mai 12/11. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu này, chỉ tập luyện một buổi với đầy đủ quân số.

Đến chiều nay, U22 Việt Nam mới có đủ quân số. Những thành viên hội quân muộn nhất là nhóm cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, Công an Hà Nội và Hà Tĩnh vừa thi đấu vòng 11 V.League tối qua (10/11). Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Hà, Lê Viktor, Phạm Minh Phúc di chuyển ngay sang Trung Quốc hội quân để tham gia buổi tập.

HLV Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) tham dự buổi họp báo trước giải.

Trước đó, U22 Việt Nam chỉ tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn để hồi phục thể lực sau hành trình di chuyển dài. Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tin rằng U22 Việt Nam vẫn có trạng thái tốt nhất để bước vào các trận đấu giao hữu tại Panda Cup.

“Đến chiều nay, chúng tôi mới có đầy đủ lực lượng khi sáu cầu thủ vừa hoàn thành nghĩa vụ thi đấu cho CLB chủ quản. Tuy vậy, đội đã có sự chuẩn bị xuyên suốt qua nhiều đợt tập trung kể từ cuối năm 2024, nên đây không phải là trở ngại lớn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, qua đó tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33", huấn luyện viên trưởng tạm quyền của U22 Việt Nam cho biết.

Tại đây, Đình Bắc và đồng đội lần lượt chạm trán U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan và Việt Nam. Đầu năm nay, U22 Việt Nam từng so tài với 3 đối thủ này và có thành tích bất bại (hòa cả 3 trận).

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12. Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào.