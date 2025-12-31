Đóng

Vì sao VNG xin lùi ngày làm việc về Zalo với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia?

(VTC News) -

VNG - công ty quản lý ứng dụng Zalo đề xuất lùi lịch làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do chưa hoàn tất tài liệu.

Hồng Thắm
