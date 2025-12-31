Trẻ nhỏ mệt mỏi giữa biển người đổ về Hồ Gươm đón Countdown 2026

Trong số đông người dân đổ về khu vực trung tâm, nhiều gia đình đưa theo con nhỏ cùng tham dự lễ hội countdown. Trẻ em theo chân cha mẹ chen giữa biển người, có em được nắm tay, có em được bế hoặc ngồi trên vai người lớn để tránh bị lạc.