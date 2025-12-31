Siết chặt điều kiện kinh doanh vận tải sau tai nạn nghiêm trọng ở Lào Cai

Bộ Xây dựng vừa ban hành Văn bản số 16193 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, khiến nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tự lật khiến 9 người chết, 9 người bị thương ở Lào Cai.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn tổ chức rà soát toàn diện các đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trọng tâm là các đoạn đường có độ dốc lớn, bán kính cong nhỏ, taluy sâu, tầm nhìn hạn chế, thường xuyên xảy ra hiện tượng sương mù, trơn trượt, trên toàn bộ các tuyến thuộc phạm vi quản lý, bao gồm quốc lộ được phân cấp, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và các tuyến đường địa phương khác.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương cần hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, bổ sung, điều chỉnh hệ thống biển báo, biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ phù hợp điều kiện thực tế; tăng cường vạch sơn, cọc tiêu dẫn hướng phản quang, gương cầu lồi và các thiết bị cảnh báo tại vị trí nguy hiểm.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý kịp thời các tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, như: mặt đường trơn trượt, hư hỏng, hệ thống thoát nước kém, đất đá, bùn tràn ra mặt đường, sạt lở, đá rơi; tình trạng hư hỏng, thiếu hụt hộ lan, lan can, đầu cuối hộ lan và các hạng mục an toàn giao thông thiết yếu khác.

Đồng thời, các địa phương cần khảo sát, đánh giá và nghiên cứu bố trí đường lánh nạn tại các vị trí cua tay áo, đoạn dốc lớn, dốc dài, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố mất phanh, mất kiểm soát tốc độ; ưu tiên các tuyến có lưu lượng lớn xe tải, xe khách, taluy sâu, tầm nhìn hạn chế để triển khai theo thẩm quyền.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn của phương tiện đang khai thác trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp, đèn, thiết bị an toàn, thoát hiểm. Các phương tiện không bảo đảm điều kiện theo quy định phải kiên quyết đình chỉ khai thác.

Bên cạnh đó, các địa phương cần kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, nhất là đối với doanh nghiệp, hợp tác xã cố tình đưa xe không đủ điều kiện vào hoạt động.

“Kết quả rà soát, triển khai gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/3/2026 để tổng hợp, theo dõi và báo cáo cấp có thẩm quyền”, văn bản nêu rõ.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương trong công tác rà soát, kiểm soát điều kiện an toàn kỹ thuật đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô; tiếp tục tăng cường kiểm định, cảnh báo và cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn kỹ thuật khi cần thiết đối với công tác tổ chức giao thông, bổ sung báo hiệu và xử lý các bất cập về an toàn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý, đặc biệt tại khu vực đèo dốc, đoạn tuyến nguy hiểm, cua tay áo.

Bộ Xây dựng cũng giao Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai của các địa phương; kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Vào lúc 7h40 ngày 27/12 xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc địa phân thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai do xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 tự lật xe, hậu quả làm chết 9 người, 9 người bị thương.