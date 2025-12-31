Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành dự án đường Vành đai 4 trước APEC 2027

Chiều 31/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình triển khai dự án – công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển liên vùng.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích thu hồi 1.425,82/1.426ha, đạt 99,99%, đồng thời hoàn thành di chuyển mộ, xây dựng khu tái định cư, di dời hệ thống điện cao thế và các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi.

Tại Hà Nội, tuyến Vành đai 4 dài khoảng 59,2km, đi qua 17 phường, xã, thu hồi 800,15ha đất, liên quan 9.039 ngôi mộ. Sau 3 năm 2 tháng triển khai, thành phố đã hoàn thành 13/13 khu tái định cư, hoàn tất thu hồi đất, GPMB, di chuyển mộ và các công trình kỹ thuật, bảo đảm tiến độ. Ban Quản lý dự án đã hoàn thành di chuyển các tuyến điện 110kV, 220kV và 500kV phục vụ thi công.

Tại Hưng Yên, tuyến dài 19,3km qua 6 xã, đã thu hồi và bàn giao 99,92% diện tích đất, hoàn thành 100% di dời 4.207 ngôi mộ, xây dựng 11 khu tái định cư, 7 nghĩa trang, chỉ còn hơn 1.800m² của 5 hộ dân đang tiếp tục vận động, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Tại Bắc Ninh, tuyến dài 30,6km, sau hơn 2 năm 8 tháng, địa phương đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi khoảng 400ha, liên quan 7.513 hộ, xây dựng 8 khu tái định cư, di dời 2.015 ngôi mộ.

Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 113,52km, trong đó 103,82km tuyến chính và 9,7km tuyến nối cao tốc Nội Bài – Hạ Long.

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo tiến độ.

Đối với Dự án thành phần 2.1 (đường song hành qua Hà Nội), đã thi công khoảng 35/53km bê tông nhựa, giá trị đạt 85%, dự kiến cơ bản hoàn thành trong Quý II/2026; Dự án thành phần 2.2 qua Hưng Yên đã thảm bê tông nhựa 23/33,65km, đạt 70% giá trị; Dự án thành phần 2.3 qua Bắc Ninh đã hoàn thành xử lý đất yếu 97%, song tiến độ còn chậm do thiếu vật liệu san lấp.

Đối với Dự án thành phần 3 (đường cao tốc theo phương thức PPP), các nhà thầu đang tập trung thi công các cầu lớn như Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng, hệ thống cầu cạn và điều chỉnh một số nút giao nhằm tối ưu kết nối liên vùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, rà soát tổng mức đầu tư cho thấy: Hà Nội giảm khoảng 2.000 tỷ đồng, Hưng Yên không phát sinh tăng, trong khi Bắc Ninh tăng thêm 672 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Bắc Ninh kiến nghị Hà Nội điều chuyển phần vốn chênh lệch để bảo đảm tiến độ dự án thành phần 1.3.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn băn khoăn, Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đang đối mặt với việc thiếu hụt vật liệu xây dựng và áp lực tiến độ trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng triển khai đồng loạt.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh cần sớm có cơ quan đầu mối điều phối, chốt rõ nguồn vật liệu theo từng mỏ, từng giai đoạn, ưu tiên cao nhất cho Vành đai 4.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, thời gian thi công thuận lợi chỉ khoảng 10 tháng trong tổng 18 tháng còn lại đến giữa năm 2027, trong khi mục tiêu là cơ bản thông xe vào tháng 3–4/2027.

Do đó, các chủ đầu tư, ban quản lý và nhà thầu phải tập trung tối đa nguồn lực, sớm bảo đảm vật liệu, tránh bị động. Bộ Xây dựng sẽ rà soát, hoàn thiện quy chuẩn, tháo gỡ vướng mắc. Dù giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các khó khăn về vốn, năng lực nhà thầu và đặc biệt là vật liệu cần được xử lý quyết liệt, kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn băn khoăn về tiến độ thi công và nguồn vật liệu

Vành đai 4 là trục phát triển chiến lược của Vùng Thủ đô

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đường Vành đai 4 không chỉ là dự án giao thông đơn thuần, mà là trục phát triển chiến lược, có tác động lâu dài đến không gian đô thị, phân bố dân cư, phát triển công nghiệp, logistics và năng lực cạnh tranh của toàn Vùng Thủ đô.

Bí thư Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao nỗ lực của ba địa phương trong việc hoàn thành GPMB – khâu khó khăn, nhạy cảm nhất của dự án. Việc mặt bằng đã cơ bản “thông” được xác định là lợi thế rất lớn, cần được khai thác tối đa để tăng tốc thi công.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ rõ: khi mặt bằng đã sẵn sàng, tiến độ thi công phải được đẩy lên tương xứng. Trách nhiệm lúc này thuộc về các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu trong việc tổ chức thi công khoa học, hiệu quả.

Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu xây dựng một tiến độ tổng thể thống nhất cho toàn tuyến, không chia cắt theo địa giới hành chính; tổ chức thi công đồng bộ, liên hoàn giữa các địa phương.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo được giao phối hợp với Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh lập kế hoạch chi tiết theo từng tháng, từng quý, xác định rõ mốc hoàn thành then chốt, đăng ký lộ trình “đếm ngược” hoàn thành dự án với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kết luận hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh vốn cho tỉnh Bắc Ninh trong tổng mức đầu tư dự án, song yêu cầu việc này phải tuân thủ nghiêm nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các địa phương.

Ban Chỉ đạo sẽ sớm ban hành văn bản cụ thể hóa phương án điều chỉnh, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai, tránh kéo dài thủ tục.

Một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh là vấn đề vật liệu xây dựng – thách thức lớn nhất hiện nay của dự án. Bí thư yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế theo quy định của Bộ Xây dựng, đồng thời phối hợp xây dựng phương án điều phối vật liệu tổng thể, không để nhà thầu rơi vào tình trạng bị động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Hưng Yên và Bắc Ninh thống nhất chặt chẽ với Hà Nội trong giải pháp kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, nhằm hình thành tuyến vành đai hiện đại, đồng bộ, bền vững, đóng vai trò trục xương sống cho phát triển đô thị vùng.

Nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành dự án trước thềm Hội nghị APEC 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công quyết liệt, hiệu quả.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược quốc gia và tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô và các tỉnh trong vùng.