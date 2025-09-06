Hà Nội khởi công cao tốc dự án Vành đai 4, vốn đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, việc sớm đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 là hết sức cần thiết và cấp bách để triển khai quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tăng cường khả năng kết nối giao thông nội tỉnh và liên tỉnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tạo hành lang phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án này cũng góp phần mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, thu hút đầu tư, tạo sức hút giãn mật độ dân cư khu vực trung tâm đô thị; giúp phân luồng từ xa, giảm áp lực phương tiện giao thông liên tỉnh đi qua khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt là tuyến đường Vành đai 3 hiện đã quá tải.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án còn tạo động lực để phát triển đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến đường; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế ùn tắc giao thông.

Mặt khác, việc sớm hoàn thành đường Vành đai 4 và sớm đầu tư dự án đường Vành đai 5 đi qua 5 tỉnh, thành phố trước năm 2030 sẽ hình thành hệ thống mạng lưới giao thông khu vực của Thủ đô và vùng Thủ đô theo quy hoạch, kết nối thông suốt thuận lợi giữa các địa phương, chống ùn tắc, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, với dự án thành phần 3, gồm 2 cầu Hồng Hà, Mễ Sở cùng với các cầu Tứ Liên, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Hà Nội đã khởi công được 5 cầu. Dự kiến đến hết năm 2025, thành phố sẽ tiếp tục khởi công 2 cầu Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, nâng tổng số cầu lớn qua sông Hồng được khởi công trong năm 2025 lên 7 cầu.

“Để đảm bảo tiến độ tổng thể của toàn bộ dự án, đề nghị doanh nghiệp dự án và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn trên toàn tuyến; trước mắt tập trung triển khai ngay các công trình cầu lớn vượt sông như cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng và các nút giao liên thông để kết nối toàn bộ tuyến đường song hành, tăng hiệu quả đầu tư.

Các đơn vị triển khai nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật; hoàn thành dự án đúng tiến độ”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu.

Tuyến cao tốc trên Vành đai 4 được kỳ vọng sẽ tạo đột phá mạnh mẽ, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển đô thị vệ tinh.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được xác định là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng, trực tiếp kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận và đồng bộ với hệ thống cao tốc – trục hướng tâm.

Đây sẽ là “huyết mạch giao thông mới” của Vùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, hình thành các đô thị vệ tinh và cực tăng trưởng mới.

Dự án thành phần 3 - đoạn cao tốc có chiều dài 113,52km, mặt cắt ngang 17m. Riêng các cầu lớn vượt sông có bề rộng 24,5m, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại. Ở giai đoạn 1, mặt cắt ngang của tuyến được thiết kế đáp ứng lưu lượng 4 làn xe chạy.

Toàn tuyến có 13 đoạn đi cao với tổng chiều dài 80,985km, chiếm hơn 71% chiều dài tuyến. Ngoài ra, dự án bố trí 3 cầu lớn vượt sông gồm Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng, cùng 8 nút giao liên thông và một nút giao được hoàn thiện toàn diện.

Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 là 56.293 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước chiếm 47,5%, còn 52,5% là vốn do nhà đầu tư đảm nhận theo cơ chế hợp tác công - tư (PPP). Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.

Đây là lần đầu tiên mô hình PPP được áp dụng theo cơ chế tách thành tiểu dự án đầu tư công, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm chính trị cao từ các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Việc khởi công thành phần 3 dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội diễn ra đúng thời điểm cả nước đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình hành động của Chính phủ.

Với vai trò “huyết mạch giao thông mới” của vùng Thủ đô, tuyến cao tốc trên Vành đai 4 được kỳ vọng sẽ tạo đột phá mạnh mẽ, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển đô thị vệ tinh, hình thành các cực tăng trưởng mới, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu đẹp, lan tỏa động lực phát triển đến các tỉnh thành phía Bắc.