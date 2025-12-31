Đóng

Giữ hồn nhạc cụ truyền thống trong đời sống cộng đồng người Brâu

(VTC News) -

Qua những lớp học "cầm tay chỉ việc" của già làng A Mưu, thanh âm nhạc cụ truyền thống của người Brâu vẫn bền bỉ vang lên giữa đời sống hôm nay.

DUNG NHIÊN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới