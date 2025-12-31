Trực tiếp: Thế giới và Việt Nam bước sang năm mới 2026

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 0h, pháo hoa được bắn đồng loạt tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố, tạo nên những dải sáng sống động giữa nền trời đêm. Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh) thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tập trung tại bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) theo dõi.

Pháo hoa rực sáng đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2025 và năm mới 2026 tại Quảng Ninh. Hàng vạn người dân háo hức chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực sáng bên bờ di sản Hạ Long. Khoảng 80.000 người có mặt tại khu vực Quảng trường trung tâm của Quảng Ninh để đón chào năm mới 2026.

Hàng nghìn người dân Quảng Trị hò reo tại màn bắn pháo hoa chào năm mới 2026 tại điểm Khu đô thị Bảo Ninh 1 (phường Đồng Hới). Pháo hoa trên bầu trời Quảng Trị. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Người dân dõi theo màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm giao thừa, gửi gắm những ước nguyện bình an, may mắn cho năm mới. Chị Trần Hoàng Thu Uyên (Hà Nội) chia sẻ: “Chỉ mong năm mới gia đình khỏe mạnh, công việc thuận lợi, mọi thứ nhẹ nhàng và bình yên hơn năm cũ".

Pháo hoa nổ vang trên bầu trời Hà Nội chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026. Các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội đồng loạt khai hoả vào lúc 23h45 ngày 31/12, sớm hơn so với mọi năm 15 phút. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy) Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Dòng người nhích từng chút một tại các lối dẫn về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội Nhiều khu vực không còn chỗ trống, người đến sau buộc phải đứng từ xa để theo dõi chương trình. Chị Nguyễn Thùy Linh (trú tại Cầu Giấy) cho biết, do đến muộn nên không thể chen vào khu vực trung tâm. “Người quá đông, chúng tôi chỉ đứng ngoài xem từ xa nhưng vẫn cảm nhận rõ không khí năm mới”, chị Linh nói.

Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Malaysia, Singapore và Philippines chính thức bước qua năm 2026. Các hoạt động chào đón năm mới đang diễn ra sôi động với số lượng lớn người dân và du khách tham gia. Khung cảnh tại Vịnh Marina, Singapore, nơi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khi đất nước chào đón năm 2026. (Ảnh: Reuters) Người dân tập trung tại Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc để cùng nhau chứng chiến thời khắc đếm ngược trong lễ đón năm mới. (Ảnh: Getty) Người dân Đài Loan bất chấp mưa gió cùng nhau ra đường đón bữa tiệc mừng năm mới diễn ra trong thành phố khi đồng hồ điểm 00:00. (Ảnh: EPA) Các nhà sư đánh chuông chào mừng năm mới tại chùa Zojo-ji ở Tokyo, vài phút sau nửa đêm ngày 1/1/2026. (Ảnh: AP)

Trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều địa điểm ở TP Đà Nẵng tập trung rất đông người dân và du khách. Trong ảnh là hàng nghìn người theo dõi chương trình đại nhạc hội. (Ảnh: Thanh Ba) 22h, các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An ken đặc bước chân du khách. Nhiều khách Tây bày tỏ sự hào hứng khi đón năm mới ở Việt Nam. (Ảnh: Thanh Ba) Nhiều khu vực du khách phải nhích từng bước di chuyển. (Ảnh: Thanh Ba) Tuyến đường Nguyễn Phúc Chu chật kín du khách tản bộ. (Ảnh: Thanh Ba)

Du khách đổ về Nha Trang, đường phố chật kín đêm giao thừa Tối 31/12, trong những giờ phút cuối cùng của năm 2025, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung về Quảng trường 2 Tháng 4 (Nha Trang, Khánh Hòa) để thưởng thức các chương trình nghệ thuật, xem pháo hoa và chờ đón thời khắc bước sang năm mới 2026. Trên trục đường Trần Phú, các khách sạn, nhà hàng rực rỡ ánh đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không khí lễ hội sôi động. Người dân háo hức chờ đón năm mới 2026. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên đón chào năm mới Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên chính thức bước sang năm mới 2026 với nhiều hoạt động đang diễn ra. (Ảnh: AP) Tại Hàn Quốc, không khí chào đón năm mới tràn ngập mỏi nẻo đường. (Ảnh: Xinhua) Trong khi đó, tại Nhật Bản, nhiều người đang tập trung tại chùa Zojo-ji ở Tokyo để tham dự nghi lễ truyền thống vào đêm giao thừa. (Ảnh: AP)

Ghi nhận lúc 22h, khu vực bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) đã chật kín người dân và du khách tập trung ngồi chờ, háo hức đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới. Dòng người đổ về khu vực bến Bạch Đằng. (Ảnh: Lương Ý)

Từ khoảng 21h30, khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) bắt đầu đông nghịt người dân và du khách đổ về chờ xem màn bắn pháo hoa chào năm mới. Theo ghi nhận, các hàng quán, nhà hàng có vị trí thuận lợi quan sát pháo hoa quanh khu vực sân vận động đều kín chỗ từ sớm. Người dân chờ xem bắn pháo hoa tại Mỹ Đình. Cùng thời điểm, một số điểm trông giữ xe tự phát xuất hiện dọc các tuyến đường gần sân vận động như Lê Đức Thọ, Hồng Đô, khu vực quanh đường đua F1. Việc người dân dừng đỗ xe tràn lan, kết hợp lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông nhiều thời điểm rơi vào tình trạng ùn ứ, di chuyển khó khăn. Đáng chú ý, tại một số bãi trông xe tự phát, giá vé gửi xe máy được thu từ 30.000 – 50.000 đồng/xe, cao hơn nhiều so với ngày thường.

Vào thời khắc giao thừa, bước sang năm mới 2026 tại Quảng Trị sẽ có đồng loạt 3 điểm bắn pháo hoa diễn ra cùng lúc vào 0h ngày 1/1/2026. Theo ghi nhận, vào khoảng 21h30 ngày 31/12, tại điểm bắn pháo hoa Khu đô thị Bảo Ninh 1 ở phường Đồng Hới, có rất đông người dân, du khách tập trung về đây để hòa mình cùng chương trình Countdown với chủ đề “Beyond the Horizon” và chờ đợi khoảnh khắc đếm ngược chào đón năm mới. (Ảnh: Dương Hoàng) Theo Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quảng Trị, chương trình chào đón năm mới 2026 với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, ẩm thực, pháo hoa được tổ chức đồng loạt tại các trung tâm du lịch, đô thị của tỉnh nhằm tạo không khí tươi vui, phấn khởi chào đón năm mới cho nhân dân và khách du lịch dịp cuối năm. Thông qua các chương trình làm nổi bật hình ảnh “Quảng Trị - Thiên nhiên kỳ vỹ, ký ức hào hùng”. Đồng thời tiếp tục khẳng định Quảng Trị là điểm đến du lịch hấp dẫn, văn minh, thân thiện và là một trong những điểm đến du lịch đáng trải nghiệm hàng đầu tại Việt Nam.

Các hãng tàu, doanh nghiệp khai thác sản phẩm du lịch đường sông tại TP.HCM cho biết dịch vụ trải nghiệm ăn tối, đón năm mới trên sông Sài Gòn ở khu vực bến Bạch Đằng khách đã đặt kín chỗ. Rất đông khách sử dụng dịch vụ này là người nước ngoài. Bà Liêu Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc điều hành Les Rives, cho biết 3 thuyền lớn của công ty với công suất hơn 100 khách chào đón năm mới 2026 tối nay đều là khách nước ngoài. Khách nhận định tại TP.HCM, đón năm mới, dạo chơi trên sông chờ xem pháo hoa là trải nghiệm thú vị nên chỉ sau 48h mở bán, tàu đã bán hết chỗ. Công ty mở rộng thêm dòng sản phẩm trên cano để phục vụ khách. Tàu Indochina Star sau khi chở khách dạo sông, ăn tối sẽ dừng trên sông cho khách vui chờ chờ xem pháo hoa đón năm mới 2026. Ông An Sơn Lâm - Giám đốc Công ty Thuyền buồm Đông Dương, cũng cho biết 2 tàu du lịch Indochina Queen (Nữ hoàng Đông Dương), Indochina Star (Ngôi sao Đông Dương) đều có rất đông khách đặt dịch vụ ăn tối trên chào năm mới 2026. Đây là dịp mà lượng khách đặt dịch vụ nhiều nhất đến từ các công ty lữ hành. Tối nay, doanh nghiệp áp dụng menu ăn tối đặc biệt hơn so với ngày thường cùng phần âm nhạc được thay đổi phù hợp với không khí chào đón năm mới. Các tàu sẽ đón khách và khởi hành từ hơn 19h, đưa khách dạo chơi ở khu vực bến Bạch Đằng và lân cận. Đến hơn 21h, tàu sẽ cập bến và khách có thể nán lại chờ khoảnh khắc bắn pháo hoa chào năm mới.

Tối nay, Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Chào năm mới 2026 (Countdown 2026) tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Cùng với đó, thành phố tổ chức bắn pháo hoa thu hút đông đảo người dân đổ về khu vực trung tâm. Hàng vạn người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm, chờ tham dự chương trình Hà Nội countdown 2026 và khoảnh khắc đếm ngược đón năm mới. (Ảnh: Minh Đức) Thào Thị Dỉnh (quê Điện Biên) cùng em gái là Thào Thị Lan có mặt tại Hồ Gươm từ khoảng 19h. Dỉnh và Lan có mặt tại đây để tận hưởng không khí sôi động chào đón năm mới và đón xem màn bắn pháo hoa. "Sang năm mới, chúng em mong muốn có một năm tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và công việc thuận lợi. Hy vọng năm 2026, em và gia đình sẽ gặp thật nhiều may mắn, thành công", bạn Dỉnh nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng bài phát biểu chúc mừng năm mới để thể hiện sức mạnh của Nga khi chiến dịch quân sự đặc biệt do ông phát động sắp tròn 4 năm. Tờ The Moscow Times dẫn lời ông Putin nói với binh lính Nga trên tiền tuyến: “Các bạn đã gánh vác trách nhiệm chiến đấu vì Tổ quốc, vì sự thật và công lý. Tôi đảm bảo với các bạn rằng hàng triệu người dân trên khắp nước Nga đang sát cánh cùng các bạn trong đêm giao thừa". Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi chúc mừng tất cả binh lính và chỉ huy của chúng ta nhân dịp năm mới sắp đến. Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và vào chiến thắng của chúng ta”. Ngày 31/12 đánh dấu kỷ niệm 26 năm ngày Tổng thống Putin lên nắm quyền. Ông trở thành tổng thống Nga vào đêm giao thừa năm 1999, khi ông Boris Yeltsin từ chức. Bài phát biểu chúc mừng năm mới trên truyền hình là truyền thống hình thành từ thời nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev và dần trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày lễ ở Nga. Bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước ngay trước nửa đêm giao thừa. Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu chào đón năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi những tiến bộ của Trung Quốc trong phát triển công nghệ cao và đề cập đến robot võ thuật cùng tàu thăm dò tiểu hành tinh Thiên Vấn-2 (Tianwen-2) phóng hồi tháng 5. Cùng với đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu bật sự thành công của những sản phẩm văn hóa xuất khẩu như trò chơi điện tử Black Myth: Wukong (tạm dịch Ngộ Không: Hắc Tây Du). Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại những kết quả của Trung Quốc khi hoàn thành Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, bao gồm tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học công nghệ,... từ đó đặt nền tảng cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Ông Tập Cận Bình phát biểu tại buổi gặp mặt năm mới ngày 31/12/2025. (Ảnh: AP)

Chương trình đón chào năm mới 2026 ở Gia Lai với chủ đề "Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương" được truyền hình trực tiếp tại 2 điểm cầu: Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku và Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 20h30 các tuyến đường An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành và quảng trường chật kín người để tham dự thời khắc chuyển giao năm mới. Các chương trình mở màn Chương trình đón chào năm mới 2026 ở Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Hiếu)

Hàng nghìn người đổ về Quảng trường văn hoá mới được chi 200 trăm tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo tại ngã tư Hà Huy Tập - Tố Hữu (phường Thuận Hóa) để chào đón chương trình countdown 2026 bước sang năm mới với chủ đề "Tết tưng bừng, mừng gắn kết" và chờ đón các tiết mục sôi nổi của các nghệ sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Khắc Việt,... Chuỗi sự kiện dự kiến diễn ra từ 20h ngày 31/12 đến 0h ngày 1/1/2026... Sẽ có màn pháo hoa tầm thấp để chào năm mới ở TP Huế. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Sydney và Melbourne nằm trong số những thành phố của Australia chính thức bước sang năm 2026. Hơn một triệu người tập trung tại Cầu cảng Sydney để xem màn trình diễn pháo hoa lúc nửa đêm nổi tiếng của thành phố. Màn pháo hoa chào đón năm mới 2026 bao phủ khu vực lớn nhất từ trước đến nay với nhiều điểm bắn hơn ở phía Tây cầu cảng Sydney và một mái nhà khác ở trung tâm thành phố. Năm nay, Sydney bắn khoảng 9 tấn pháo hoa để chiêu đãi hơn 1 triệu khán giả theo dõi trực tiếp. Những quả pháo được thiết kế riêng mang hình dáng các loài động thực vật bản địa như gấu koala, vẹt mào hay hoa waratah tạo nên nét đặc trưng không thể trộn lẫn của văn hóa Australia. Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm trên Cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney trong lễ đón năm mới. (Ảnh: Getty)

Fiji - quần đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương chính thức chào đón năm 2026. Tài khoản mạng xã hội X có tên Dr. Brian Goldman vừa đăng tải video về bữa tiệc trên bãi biển với những vũ công múa lửa khi mọi người cùng nhau ăn mừng thời khắc đếm ngược cuối cùng. Ngừoi dân Fiji cùng nhau chào đón năm mới 2026. (Video: X/Dr. Brian Goldman)

Chương trình đón chào năm mới 2026 (countdown) diễn ra tại khu vực phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến khoảng 19h40 cùng ngày, khu vực phố đi bộ đã chật kín người, không khí lễ hội trở nên sôi động khi dòng người đổ về ngày càng đông để chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, TP.HCM ken chặt người. (Ảnh: Lương Ý)

Tại phường Thủ Dầu Một (trung tâm Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM), công tác kiểm tra hệ thống pháo hoa được hoàn tất, sẵn sàng chào đón năm mới 2026. Địa điểm này dự kiến sẽ bắn 2.000 quả, với 500 quả tầm cao, 60 giàn thấp. Chuẩn bị bắn pháo hoa ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. (Ảnh: Thy Huệ)

New Zealand chính thức đón chào năm mới với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc Các hoạt động ăn mừng đang diễn ra sôi nổi ở New Zealand, nơi chính thức bước sang năm 2026. Tại Auckland, người dân đã cùng nhau theo dõi màn hình đếm ngược cuối cùng trên Tháp Sky Tower của thành phố trước khi màn bắn pháo hoa chào đón khoảnh khắc đồng hồ điểm nửa đêm diễn ra. Màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại New Zealand. (Video: 1News) Theo các nguồn tin địa phương, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 5 phút này được lên kế hoạch trong 6 tháng. Màn trình diễn pháo hoa được khởi động từ 3 tầng riêng biệt trên tháp với độ bắn cao tới 80 m so với mặt đất.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Sydney, Australia Pháo hoa chính thức thắp sáng bầu trời Cầu cảng Sydney với màn trình diễn pháo hoa đầu tiên trong chương trình chào đón năm mới tại Australia. (Ảnh: Getty) Màn trình diễn pháo hoa đầu tiên có tên gọi là "Pháo hoa gia đình", diễn ra 3 giờ trước màn trình diễn chính thức vào lúc nửa đêm. (Ảnh: Getty) Người dân Australia đã đổ ra đường để chờ đón thời khắc đặc biệt. (Ảnh: Getty)

Đảo Chatham của New Zealand đón chào năm mới Đảo Chatham xa xôi của New Zealand chính thức bước qua năm mới 2026. Quần đảo này nằm ở Thái Bình Dương, hiện là nơi sinh sống của khoảng 600 người. Nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và động vật hoang dã độc đáo, đảo Chatham trở thành địa điểm thu hút sự quan tâm của nhiều nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên nhiên. Mỗi vùng trên đảo Chathams có đặc trưng riêng, từ những cồn cát đến những vách đá lượn sóng và địa hình khắc nghiệt.

Người dân Australia đổ ra đường chờ đón năm mới 2026 Khu vực gần cầu cảng Sydney, Australia dần trở nên đông đúc khi du khách đổ xô đến địa danh mang tính biểu tượng của thành phố để đón chào đón năm mới 2026. (Ảnh: Reuters) Trong khi đó, những người khác chọn tập trung bên ngoài Nhà hát Opera Sydney và vị trí quan sát thuận lợi tại Mũi Macquarie khi thành phố tiến gần đến năm 2026. (Ảnh: Getty) Giới chức Australia ước tính có khoảng 1 triệu người sẽ tham dự các sự kiện đón giao thừa ở Sydney.

Kiribati trở thành quốc gia đầu tiên chào đón năm mới 2026 Khi đồng hồ điểm 00:00 (giờ địa phương), quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bước sang năm mới 2026. Ngay sau đó là lần lượt các nước láng giềng Samoa và Tonga cùng đếm ngược khoảnh khắc chuyển giao đặc biệt này. Quốc đảo Kiribati gồm 33 đảo san hô với diện tích hơn 3,5 triệu km². Năm 1994, Kiribati điều chỉnh múi giờ vượt qua đường đổi ngày quốc tế, nhằm bảo đảm toàn bộ 33 hòn đảo cùng sử dụng một ngày chung (trước đó, một số đảo nằm ở phía Đông của đường đổi ngày quốc tế).

Theo AP, Hong Kong sẽ đón năm mới 2026 mà không có những màn pháo hoa rực rỡ và ngoạn mục trên bầu trời cảng Victoria sau vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra hồi tháng 11 khiến ít nhất 161 người thiệt mạng. Thay vào đó, Hong Kong sẽ tổ chức chương trình âm nhạc tại khu thương mại sầm uất. Cùng với đó, trong 20 giây cuối cùng của năm 2025, 8 tòa nhà mang tính biểu tượng tham gia "Chương trình Ánh sáng” ở khu vực quảng trường Statue Square, Central, kết hợp với công nghệ trình chiếu 3D sẽ biến thành đồng hồ đếm ngược khổng lồ cùng nhiều họa tiết ánh sáng và bóng tối kéo dài trong khoảng 3 phút. Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà La Thục Bội (Rosanna Law) cho biết việc không có pháo hoa sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của một số doanh nghiệp kinh doanh mảng khách sạn và nhà hàng. Pháo hoa từ lâu là một phần không thể thiếu trong các lễ hội đón năm mới như Tết Nguyên đán và ngày Quốc khánh. Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên nền những tòa nhà chọc trời nổi tiếng tại Hong Kong thường thu hút hàng trăm nghìn người, trong đó có nhiều khách du lịch đến hai bên bờ biển. Màn pháo hoa đón năm mới ở cảng Victoria, Hong Kong ngày 1/1/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Tập Cận Bình tham gia buổi tiệc trà mừng năm mới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa Xã) Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, trong bài phát biểu tại buổi tiệc trà mừng năm mới của các quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều chính sách chủ động hơn trong năm 2026 nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. "Nền kinh tế đất nước chúng ta dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển với khả năng phục hồi và sức sống mạnh mẽ", ông Tập nói. Cùng với đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải thiện chất lượng hiệu quả và tăng trưởng số lượng hợp lý trong nền kinh tế cũng như duy trì sự hài hòa và ổn định xã hội. Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến ​​đạt mục tiêu tăng trưởng "khoảng 5%" trong năm 2025, dù đà tăng trưởng chững lại vào thời điểm cuối năm. Thông điệp của ông Tập Cận Bình nhằm củng cố những cam kết gần đây của chính phủ về việc triển khai biện pháp tăng thu nhập cho người dân và hỗ trợ tiêu dùng, đầu tư thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ Trung Quốc từng phân bổ 62,5 tỷ nhân dân tệ từ nguồn thu trái phiếu kho bạc đặc biệt cho chính quyền địa phương để tài trợ cho chương trình thu mua hàng tiêu dùng cũ đổi lấy hàng mới vào năm 2026, khẳng định Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình thông qua chương trình này. Ông Tập Cận Bình dự kiến ​​có bài phát biểu chúc mừng năm mới thường niên vào lúc 19h ngày 31/12 (giờ Singapore).