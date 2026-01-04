Cầu thủ Việt kiều mới gia nhập CLB Công an TP.HCM là ai?

(VTC News) -

Chiều 4/1, câu lạc bộ Công an TP.HCM liên tiếp công bố 2 tân binh, trong đó có một cầu thủ Việt kiều. Đó là tiền vệ Ngô Đăng Khoa, sinh năm 2006, gia nhập đội bóng Việt Nam theo diện mượn từ Perth Glory, một trong những đội bóng hàng đầu của giải vô địch quốc gia Australia (A-League).

Cầu thủ này mang quốc tịch Australia, có cả bố và mẹ người Việt Nam. Đây là yếu tố thuận lợi trong trường hợp Ngô Đăng Khoa thực hiện các thủ tục nhập quốc tịch để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Tiền vệ Ngô Đăng Khoa

Ngô Đăng Khoa được đào tạo tại Australia. Trước khi về Việt Nam tìm kiếm cơ hội, cầu thủ này chơi cho Perth Glory. Cách đây ít ngày, Ngô Đăng Khoa vừa ghi bàn tại A-League - lần đầu tiên sau 6 lần ra sân cho câu lạc bộ.

Trang chủ câu lạc bộ Công an TP.HCM giới thiệu Ngô Đăng Khoa là tiền vệ tấn công giàu tốc độ. Dữ liệu trên Transfermarkt cho biết cầu thủ này thuận chân trái, có sở trường chạy cánh. Anh được định giá 150.000 euro (khoảng 4,6 tỷ đồng).

Thông tin CLB Công an TP.HCM chiêu mộ Ngô Đăng Khoa báo hiệu tin vui khác cho người hâm mộ. Nhiều khả năng quá trình nhập quốc tịch của Patrick Lê Giang có tiến triển thuận lợi. Chỉ cần thủ môn này nhập quốc tịch Việt Nam thành công, CLB Công an TP.HCM có thể dư một suất cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam để đăng ký ở giai đoạn 2 của V.League 2025-2026.

Cũng trong chiều nay 4/1, CLB Công an TP.HCM công bố một tân binh khác cũng đáng chú ý không kém. Đó là hậu vệ Võ Minh Trọng.

Cầu thủ từng được xem là "học trò cưng" của huấn luyện viên Philippe Troussier ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam vắng mặt thời gian dài do chấn thương. Mùa giải này, Minh Trọng bình phục hoàn toàn và đang từng bước tìm lại phong độ.