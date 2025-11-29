Tiền vệ Việt kiều giá hơn 10 tỷ đồng nguy cơ lỡ SEA Games 33

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung để ngỏ khả năng dự SEA Games 33. Thành Trung vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất và đây là ảnh hưởng do chấn thương anh gặp phải khi thi đấu cho Ninh Bình FC.

Trong hoàn cảnh Văn Trường gặp chấn thương và chắc chắn bỏ lỡ SEA Games 33, Thành Trung nổi lên như phương án thay thế hoàn hảo. Anh có bộ kĩ năng ấn tượng nhờ được đào tạo tại châu Âu. Tiền vệ này cho thấy nhiều điểm sáng về chuyên môn. Tuy nhiên, ông Kim Sang-sik chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau buổi tập ngày 29/11.

Thành Trung có nguy cơ lỡ SEA Games 33.

Chia sẻ bên lề buổi tập của U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik nói: "Chọn ai hay loại thực sự khó và khiến tôi mất ngủ khi phải suy nghĩ để tìm đội hình tốt nhất tham dự SEA Games. Tôi muốn mang tất cả cầu thủ đi, họ đang tập luyện và sinh hoạt chăm chỉ, tôi cố gắng thận trọng và tìm đội hình tốt nhất để công bố vào ngày mai (30/11).

Tôi đã đến Việt Nam 1 năm rưỡi, gặt hái thành công với đội U23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U.23 châu Á. Ở lần đầu dẫn dắt đội dự SEA Games, một phần tôi khá hồi hộp, nhưng cũng rất hào hứng chờ đợi. Tôi sẽ cố gắng cùng các cầu thủ tạo kết quả tốt nhất ở giải đấu tới".

Trần Thành Trung có bố và mẹ đều là người Việt Nam, sinh sống tại Bulgaria. Cầu thủ này từng thi đấu cho đội bóng danh tiếng Slavia Sofia. Anh lên đội một và thi đấu từ mùa giải 2022/2023 khi mới 18 tuổi - điều này cho thấy tài năng của tiền vệ sinh năm 2005 được đánh giá cao.

Anh là cầu thủ trẻ nổi bật ở giải vô địch quốc gia Bulgaria và được định giá đến hơn 10 tỷ đồng. Mùa vừa qua, cầu thủ 20 tuổi đá 32 trận cho Slavia Sofia. Trần Thành Trung nhận được nhiều kì vọng khi trở về Việt Nam thi đấu cho CLB Ninh Bình.

Tuy nhiên, việc cạnh tranh với một loạt tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Hoàng Đức - Nguyễn Đức Chiến cùng các tiền vệ giàu sức mạnh như Trọng Long - Đức Việt khiến anh nhiều gặp khó khăn.