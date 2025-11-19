HLV Kim Sang-sik không hài lòng với đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

"Chúng tôi đã phân tích đội tuyển Lào rất kĩ, nhưng từ tập luyện cho tới thi đấu thực tế có sự khoảng cách rõ rệt. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải cải thiện hơn nữa màn trình diễn trong tương lai.

Tôi muốn thử sơ đồ mới để tăng cường khả năng tấn công và luân chuyển bóng nhanh hơn, do đó tôi đã dùng Quang Hải và Hoàng Đức cùng lúc. Nhưng màn trình diễn chưa tốt như mong đợi, mọi thứ cần thời gian để cải thiện", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển Lào.

Đội tuyển Việt Nam trải qua trận đấu rất khó khăn trước đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ biết tự trách mình khi bỏ lỡ nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thi đấu bế tắc, phải chờ đến bàn thắng trên chấm phạt đền của Xuân Son để mở tỉ số trận đấu.

"Các chiến binh sao vàng" chơi không tốt nhưng cần ghi nhận nỗ lực của đội tuyển Lào. Damoth Thongkhamsavath - tiền vệ đang thi đấu tại V.League cho Đông Á Thanh Hóa trở thành cái tên nổi bật nhất. Cầu thủ sinh năm 2004 sở hữu nhiều đường chuyền ấn tượng cùng khả năng phòng ngự không hề tệ.

HLV Kim Sang-sik nhận xét thẳng thắn về đối thủ của mình: "Hôm nay hàng thủ đội tuyển Lào đã chơi tốt. Dù sao đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ là ghi bàn và giành chiến thắng trước đội chủ nhà. Đây là trận cuối cùng của năm 2025 và tôi cảm ơn các cầu thủ lẫn cổ động viên vì những đóng góp cho đội tuyển".

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son nói: "Đội tuyển Việt Nam khởi đầu khá khó khăn và không giữ được bóng quá lâu. Chúng tôi cần cố gắng cải thiện ở trận đấu tiếp theo. Dẫu sao, đây là 3 điểm quan trọng. Đôi khi đội bóng chơi không tốt, nhưng vẫn giành được 3 điểm mới là điều quan trọng nhất".

Với chiến thắng 2-0 trước Lào, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé dự VCK Asian Cup 2027, hướng tới lượt trận gặp Malaysia vào tháng 3/2026.