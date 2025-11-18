HLV Kim Sang-sik: Hy vọng Nguyễn Xuân Son có cơ hội ghi bàn

(VTC News) -

"Trước hết, tôi rất vui mừng khi Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói về Nguyễn Xuân Son trong buổi họp báo trước trận gặp Lào. Dù tiền đạo sinh năm 1997 chưa thi đấu trận nào sau khi bình phục chấn thương, ông Kim Sang-sik vẫn đưa anh lên đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình và tất cả những người đã hỗ trợ Son trong thời gian dài vừa qua. Tôi cũng cảm ơn CLB Nam Định vì đã nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn khi thiếu vắng Son. Với đội tuyển, sự trở lại của cậu ấy giúp chúng tôi có thêm một lựa chọn chất lượng. Tôi hy vọng ngày mai Son sẽ có cơ hội ghi bàn và để lại dấu ấn”.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra tại Viêng Chăn tối mai (19/11). Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò cần chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng và suất tham dự vòng chung kết với Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam kém đối thủ cạnh tranh 3 điểm và sẽ đối đầu trực tiếp với Malaysia ở lượt trận cuối vào tháng 3 năm sau. Ngoài ra, thầy trò ông Kim Sang-sik có thể được hưởng lợi nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ra án phạt bổ sung trong vụ gian lận nhập tịch của LĐBĐ Malaysia. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ tập trung vào trận đấu với Lào.

"Đây là trận đấu quan trọng để khép lại năm nay một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và các cầu thủ đang có phong độ ổn định. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu tự tin và giành chiến thắng”, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam cho biết.

"Dù tháng 3 năm sau chúng tôi còn một trận đấu quan trọng gặp Malaysia trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup, nhưng trước mắt đội tuyển phải thắng ở trận đấu ngày mai. Chiến thắng sẽ tạo sự hưng phấn và tinh thần tốt cho chặng đường tiếp theo”.