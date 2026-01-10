Học sinh Gia Lai giành 3 huy chương tại cuộc thi Công nghệ trẻ châu Á

Đoàn học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt đoạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng cùng ở bảng thi Inno Tech - Software (Secondary).

Trong đó, huy chương bạc thuộc về dự án “I Learn Traffic Safety Laws - Tôi học luật an toàn giao thông” do các em Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Lân Nhật, Lê Phúc An Nhiên thực hiện, dưới sự hướng dẫn của cô Phạm Thị Thanh Mai.

Dự án hướng đến việc giúp trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận kiến thức an toàn giao thông qua các bài học tương tác, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt đoạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại cuộc thi Công nghệ trẻ châu Á Youth Tech Asia Challenge - YTAC 2026. (Ảnh: ĐVCC)

Huy chương đồng thuộc về dự án “An AI Mobile Solution Supporting Early Intervention for Children with Autism - Giải pháp AI di động hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ” của các em Trần Quốc An, Đồng Ánh Linh, Nguyễn Duy Đạt, do thầy Hà Đại Nghĩa hướng dẫn.

Dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên thiết bị di động nhằm hỗ trợ sàng lọc sớm và giúp gia đình nhận biết đặc điểm phát triển của trẻ, nâng cao khả năng tiếp cận can thiệp sớm và hỗ trợ phụ huynh, giáo viên theo dõi tiến trình.

Cũng tại YTAC 2026, đoàn học sinh Trường THPT Chi Lăng giành huy chương đồng ở bảng thi Inno Tech - Hardware (Secondary) với dự án “AquaSetinel AIoT - Smart Flood Warning System” do các em Hồ Ngọc Thủy Tiên, Trương Phạm Gia Nguyên, Cao Hoàng Vy thực hiện, dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Quốc Cường.

Dự án hướng đến mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt thông qua xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm dựa trên công nghệ IoT và AI.

Theo nhóm tác giả, hệ thống dùng mạng lưới cảm biến kết hợp truyền thông tầm xa LoRa để theo dõi mực nước, lượng mưa, thời tiết, kể cả ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời, phân tích dữ liệu theo thời gian thực bằng AI để phát hiện sớm nguy cơ và gửi cảnh báo kịp thời, hỗ trợ người dân và chính quyền chủ động phòng tránh thiên tai.

Trường THPT Chi Lăng giành huy chương đồng tại YTAC 2026. (Ảnh: ĐVCC)

YTAC là cuộc thi quốc tế về công nghệ dành cho học sinh châu Á, được bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Giáo dục Malaysia. Cuộc thi năm nay quy tụ 180 đội đến từ nhiều quốc gia.