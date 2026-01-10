U23 Việt Nam thắng 2 trận kiếm tiền tỷ

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan.

Trong trận đấu U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 tối 9/1, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các Uỷ viên Ban chấp hành trực tiếp có mặt tại sân theo dõi từ khán đài. Sau trận đấu, các lãnh đạo VFF gặp gỡ và chúc mừng đội nhà, đồng thời thưởng động viên thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik 600 triệu đồng.

Cộng với khoản thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng U23 Jordan, tổng số tiền U23 Việt Nam nhận được từ VFF tại giải U23 châu Á 2026 là 1,1 tỷ đồng. Nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng, số tiền thưởng mà Nguyễn Đình Bắc và đồng đội nhận được dự kiến còn tăng thêm đáng kể.

U23 Việt Nam kiếm tiền tỷ sau 2 trận thắng.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam toàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có 6 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 1 lần, đứng đầu bảng A. Dù vậy, trong lượt trận đêm qua, điều kiện đủ để U23 Việt Nam sớm vượt qua vòng bảng chưa xảy ra.

Theo cục diện bảng A lúc này, U23 Việt Nam phải tiếp tục cạnh tranh với 2 đội tuyển Tây Á đến hết lượt trận thứ ba. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn nắm lợi thế lớn và có quyền tự quyết trong tay. Kịch bản U23 Việt Nam đi tiếp ở giải U23 châu Á 2026 vẫn có khả năng cao xảy ra.

Trường hợp duy nhất U23 Việt Nam bị loại là khi thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-3 hoặc cách biệt trên 3 bàn, đồng thời U23 Jordan đánh bại U23 Kyrgyzstan ở lượt trận cuối.

Chỉ cần có điểm (thắng hoặc hoà) trước U23 Ả Rập Xê Út ở lượt cuối, bất kể tỷ số, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng đầu bảng A. Nếu thua U23 Ả Rập Xê Út với cách biệt 1 bàn, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam vẫn đứng đầu.

U23 Việt Nam nhì bảng khi thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số bất kỳ, đồng thời U23 Jordan không thắng ở lượt trận cuối. Điều tương tự xảy ra khi U23 Việt Nam thua với tỷ số cách biệt không quá 3 bàn (trừ tỷ số 0-3), U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.