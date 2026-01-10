U23 Việt Nam ghi bàn may mắn, đối thủ vẫn phải công nhận một điều

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan.

"Thật tiếc khi chúng tôi đã thua 1 bàn từ phạt đền và 1 bàn từ phạt góc. Tuy nhiên, xin chúc mừng U23 Việt Nam. Họ thắng xứng đáng. U23 Việt Nam là đội bóng có tổ chức và mạnh mẽ", ông Edmar Lacerda - huấn luyện viên trưởng đội U23 Kyrgyzstan nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn trước đối thủ có thể hình và thể lực tốt. Dù vậy, sau ít phút lúng túng ở đầu trận, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Khuất Văn Khang dứt điểm thành công từ chấm phạt đền mở tỷ số trận đấu ở phút 19. Đến phút 44, từ sai sót của hậu vệ Việt Nam, Marlen Murzakhmatov sút xa đẳng cấp gỡ hòa 1-1.

Phải đến phút 88, U23 Việt Nam mới ghi được bàn thắng quyết định để giành 3 điểm. Cú đánh đầu của Lê Văn Thuận đưa bóng chạm hậu vệ U23 Kyrgyzstan đổi hướng đi vào lưới.

U23 Việt Nam thắng liên tiếp 2 trận.

"Tôi đã trao đổi với các cầu thủ từ trước giải, chúng tôi là một tập thể mới và tôi muốn các cầu thủ tự đánh giá, kiểm nghiệm lại bản thân. Có những mặt tốt, có những mặt chưa được. Nhưng nhìn chung các cầu thủ ai cũng muốn chiến thắng".

90 phút trên sân bao giờ cũng quyết định các cầu thủ thực sự là ai. Chúng tôi đã tập huấn ở Qatar rồi Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mọi chuyện không thể đi đúng như suy tính. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể sẽ đá được như vòng loại, nhưng rõ ràng điều đó đã không diễn ra ở đây", huấn luyện viên Lacerda nói thêm.

Nhà cầm quân này cho biết U23 Kyrgyzstan đã nhập cuộc tự tin, nỗ lực tấn công mạnh mẽ ở 2 biên để tạt bóng vào trong. Ông Edmar tiết lộ đó là ý đồ chơi ngày hôm nay đã được vạch ra cho các cầu thủ từ trước.

Dù thua 2 trận đầu tiên, U23 Kyrgyzstan vẫn chưa bị loại. Đội bóng Trung Á vẫn có cơ hội đi tiếp trên lý thuyết. Điều này sẽ xảy ra nếu U23 Kyrgyzstan thắng U23 Jordan với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở lượt trận cuối, đồng thời U23 Việt Nam đánh bại U23 Ả Rập Xê Út.