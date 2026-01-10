Cư dân Happy Home Tràng Cát háo hức đếm ngày dọn về tổ ấm mới 

(VTC News) -

Không phải những con số khô khan mà là cảm xúc rất thật của những gia đình trẻ lần đầu ký vào hợp đồng mua nhà: Khi 192 căn nhà ở xã hội (NƠXH) đầu tiên tại Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) chính thức có chủ, nhịp sống của một cộng đồng mới cũng bắt đầu được đánh thức.

Niềm vui của những cư dân đầu tiên

Những ngày đầu năm, không khí trên công trường Happy Home Tràng Cát càng thêm rộn rã. Không còn là câu chuyện của bản vẽ, dự án đã bắt đầu được gọi tên bằng những mái ấm cụ thể. Cùng với đó là niềm hạnh phúc của những gia đình đã ký hợp đồng mua bán căn hộ và đang đếm ngược từng ngày để dọn về tổ ấm mới.

Anh Nguyễn Văn Hùng - một kỹ sư cơ khí đang làm việc tại Khu công nghiệp Đình Vũ - đã ở trọ gần 8 năm, từng nhiều lần cân nhắc mua nhà nhưng đều phải gác lại vì giá căn hộ thương mại vượt xa khả năng. Là 1 trong số 192 chủ nhân của những căn NƠXH Happy Home đầu tiên, anh không giấu được niềm vui khi chứng kiến ngôi nhà mới của mình đang hoàn thiện từng ngày.

“Cảm giác hạnh phúc và an tâm không chỉ bởi mua được một căn nhà có giá hợp lý, mà là cuối cùng cũng đã có một nơi ở lâu dài và chất lượng, không còn cảnh nhà trọ bấp bênh, thiếu thốn nữa”, anh xúc động Hùng nói.

Cư dân Happy Home Tràng Cát không giấu được niềm vui trong ngày ký hợp đồng mua bán.

Trong khi đó, không ít người mua là các gia đình trẻ có con nhỏ, niềm vui được nhân lên khi song hành với các công trình nhà ở, tiện ích bao quanh cũng đang được tăng tốc hoàn thiện.

Chị Trần Thị Mai - lao động đang làm việc tại một doanh nghiệp logistics - cho biết, lý do đầu tiên khiến chị quyết định nộp hồ sơ mua nhà tại Happy Home Tràng Cát là nội khu có trường học và hệ thống sân chơi cho trẻ.

“NƠXH trước đây trong suy nghĩ của tôi chỉ là một chỗ ở. Còn ở đây, chúng tôi được sống trong một khu đô thị đúng nghĩa, có chỗ cho con trẻ học tập, vui chơi an toàn, có không gian xanh để gia đình kết nối, chưa kể lại gần chỗ làm”, chị chia sẻ.

Song hành với những hợp đồng đã ký, tiến độ xây dựng của Happy Home Tràng Cát liên tục ghi nhận các cột mốc quan trọng, giúp người mua nhà thêm tin tưởng vào chất lượng và cam kết triển khai dự án.

Cụ thể, vào ngày 19/12 vừa qua, tòa L1 thuộc khu The Link chính thức cất nóc, trong khi tòa T2 cũng dự kiến cất nóc ngay trong tháng 1 năm nay. Vinhomes cũng thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ mua NƠXH tại lô NXH2, khu The Nest từ đầu năm 2026, mang đến thêm nhiều cơ hội an cư cho người lao động.

“Nhìn tòa nhà lên tầng, rồi cất nóc, cảm giác an tâm và cũng háo hức về ngôi nhà mới hơn rất nhiều. Đồng thời mình biết quyết định của mình là đúng”, anh Hùng chia sẻ thêm.

Lễ cất nóc tòa L1 của The Link cho thấy tiến độ thần tốc tại Happy Home Tràng Cát.

Từ chỗ ở tối thiểu đến không gian sống đầy đủ tiện ích

Với nhiều người lao động, khái niệm NƠXH từng gắn liền với những khu nhà thuần để ở, ít tiện ích, thiếu không gian sinh hoạt chung và khó hình thành một đời sống cộng đồng bền vững. Nhưng Happy Home Tràng Cát lại được kiến tạo theo một tiêu chuẩn khác biệt.

Happy Home Tràng Cát định nghĩa lại NƠXH bằng một khu đô thị đồng bộ tiện ích.

Trên tổng diện tích hơn 28 ha, Vinhomes đã xây dựng với mật độ chỉ khoảng 31,5%, phần còn lại được ưu tiên cho cảnh quan, tiện ích và hạ tầng xã hội. Riêng hệ thống sinh hoạt ngoài trời đã lên tới 59 tiện ích, trải rộng khắp các khu nhà ở. Trong đó, 3 công viên lớn và 4 vườn hoa sẽ đóng vai trò “lá phổi xanh” cho đời sống cộng đồng.

Cũng tại đây, hệ thống tiện ích thể thao ngoài trời được bố trí dày đặc, gồm sân gym, sân bóng chuyền hơi, sân pickleball, sân cầu lông và các khu tập luyện đa năng. Các gia đình tìm thấy tổ ấm an cư cùng không gian phát triển toàn diện cho con trẻ với trường học liên cấp nội khu, trạm y tế kế cận. Ngoài ra, dự án còn bố trí 2 tòa nhà văn phòng, đáp ứng nhu cầu làm việc của cư dân trẻ.

Điểm khác biệt của Happy Home Tràng Cát còn ở quy hoạch hiện đại. Trong đó, bên cạnh dòng căn hộ cao tầng, Boutique Home hiện diện như một mảnh ghép nổi bật, một tài sản đa công năng khi vừa đáp ứng nhu cầu vừa an cư, vừa dễ dàng khai thác kinh doanh, cho thuê.

Boutique Home gồm 284 căn thấp tầng, thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vừa an cư, kinh doanh, cho thuê.

Dự án gồm 284 căn thấp tầng, diện tích từ 75-150m2, thiết kế 5 tầng thông thoáng, mặt tiền rộng rãi, tiếp cận các trục đường nội khu lớn. Tại đây, gia chủ có thể sử dụng tầng 1-2 cho mục đích thương mại: kinh doanh quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, mở showroom, văn phòng đại diện hay dịch vụ phục vụ đời sống cư dân.

Trong khi đó, các tầng trên được thiết kế tách biệt, đảm bảo không gian sinh hoạt riêng tư, yên tĩnh. Sự song hành giữa không gian sống và kinh doanh tạo nên một cấu trúc hợp lý, đáp ứng đúng nhu cầu của thế hệ cư dân mới: sống tiện nghi, làm việc linh hoạt và tối ưu dòng tiền.

Nhờ hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ và quy hoạch bài bản, Happy Home Tràng Cát đang góp phần thay đổi cách nhìn về NƠXH. Tại đây, người lao động không chỉ sở hữu một mái nhà phù hợp khả năng tài chính, mà còn tìm thấy tổ ấm hạnh phúc để an cư lâu dài và xây dựng tương lai bền vững.