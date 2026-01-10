Honda ra mắt xe máy điện UC3 tại Việt Nam với pin LFP đi được 120km

(VTC News) -

Cận cảnh mẫu xe máy điện Honda UC3 mới.

Honda Việt Nam (HVN) vừa trình làng mẫu xe máy điện UC3 trong sự kiện ONWARD (Hướng về phía trước) - Mở lối tương lai xanh. Đây là lần đầu tiên một mẫu xe máy điện của Honda tại khu vực ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) được trang bị pin LFP cố định, đi kèm với đó là việc kích hoạt hệ sinh thái năng lượng toàn diện gồm trạm sạc và trạm đổi pin trên toàn quốc.

Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng Intelligent Urban Life Partner (Người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị).

Xe sở hữu thiết kế tối giản, tinh tế với những đường vòm cong mềm mại.

Điểm nhấn ngoại thất là hệ thống đèn LED liền mạch theo phương ngang, lấy cảm hứng từ mẫu mô tô điện Honda WN7, tạo nên diện mạo hiện đại và phong cách.

Xe được giới thiệu với 2 phiên bản (Tiêu chuẩn và Đặc biệt) cùng các màu sắc thời thượng như Xanh ngọc trai Tahiti, Trắng ngọc trai và Đen thiên thạch.

Trái tim của Honda UC3 là khối pin LFP (Lithium sắt phốt phát) có dung lượng 3.174 kWh, đạt chuẩn chống nước IP67 (Tiêu chuẩn bảo vệ chống xâm nhập) và an toàn UNR136.

Với công nghệ pin và hệ thống phanh tái sinh năng lượng, xe có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 120 km chỉ với một lần sạc (theo tiêu chuẩn WMTC - Chu trình thử nghiệm xe máy thế giới).

Về hiệu năng, mô tơ điện tích hợp bánh sau cho công suất tối đa 6.0 kW (Ki-lô-oát), giúp xe đạt tốc độ tối đa 80 km/h. Khả năng bứt tốc từ 0-20m của UC3 được đánh giá mạnh mẽ tương đương các dòng xe xăng 160cc.

Cận cảnh thiết kế đèn LED hiện đại và kiểu dáng tối giản đặc trưng của UC3.

Mẫu xe điện mới của Honda gây ấn tượng với màn hình TFT (Bóng bán dẫn màng mỏng) 5 inch sắc nét. Nhờ công nghệ Honda RoadSync (Hệ thống điều khiển bằng giọng nói trên điện thoại thông minh), người dùng dễ dàng kết nối điện thoại qua Bluetooth để sử dụng tính năng dẫn đường hoặc nghe gọi.

Giao diện thông minh trên màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync.

Xe hỗ trợ chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO (Tiêu chuẩn sạc nhanh), cho phép sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ với bộ sạc 1200W và 100% trong 4 giờ.

Khối pin LFP đặt dưới sàn xe giúp hạ thấp trọng tâm và tối ưu không gian cốp 26 lít.

Bên cạnh việc ra mắt UC3, Honda bắt đầu triển khai hệ thống trạm sạc pin Honda Motor Charger Hub và trạm đổi pin Honda e: Swap BATTERY STATION tại các thành phố lớn.

Dự kiến, Honda UC3 sẽ chính thức lên kệ tại các HEAD (Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm) từ tháng 6/2026. Nhằm khẳng định chất lượng, hãng còn cam kết chính sách mua lại và tân trang xe cũ, giúp người dùng hoàn toàn an tâm về giá trị sử dụng lâu dài.

Hiện tại, giá bán chính thức của Honda UC3 vẫn chưa được công bố.