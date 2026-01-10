Sáng nay đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết

(VTC News) -

Thông tin về thời tiết ngày 10/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa kết thúc đợt rét đậm diện rộng, nhiệt độ gia tăng, tuy nhiên nhiệt độ trung bình ngày vẫn trong ngưỡng rét. Rét đậm chỉ còn xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, có nơi rét hại.

Lúc 8h sáng nay (10/1) khi nhiệt độ ở mức 0 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết.

Theo ghi nhận lúc 8h sáng, tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), khi nhiệt độ ở mức 0°C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết.

Trong điều kiện giá lạnh, băng giá phủ dày trên bậc thang và khu vực chóp đỉnh Fansipan, bao trùm cành cây, thảm cỏ. Khi nắng xuất hiện, bầu trời trong xanh kết hợp với biển mây tạo nên khung cảnh hiếm gặp, thu hút sự chú ý của nhiều du khách lần đầu chứng kiến hiện tượng thiên nhiên giao mùa tại đây.

Băng giá ở khu vực chóp đỉnh cao 3.143m, đọng trên từng cành cây, ngọn cỏ.

Được biết, tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan trong ngày 18/12. Từ tháng 12, đỉnh núi cao nhất Việt Nam đã đón rất nhiều đợt sương muối, băng tuyết phủ dày, có những lúc nhiệt độ xuống tới - 5°C.

Theo quan sát của nhân viên cáp treo Sun World Fansipan Legend, thời tiết năm 2026 có nhiều điểm tương đồng với các năm từng xảy ra tuyết dày như 2019 và 2021, với đặc điểm băng giá xuất hiện trước, tuyết rơi rải rác rồi gia tăng về cường độ và tần suất, tạo lớp phủ dày trên đỉnh núi.

Một số hình ảnh băng giá bao phủ đỉnh Fansipan sáng 10/1:

Băng giá bám trên bậc thang, chóp đỉnh cao 3.143m, đọng trên từng cành cây, ngọn cỏ.

Hoa cẩm tú cầu bị lớp băng tuyết bao phủ.