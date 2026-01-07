Nhiệt độ giảm xuống -3°C rạng sáng, băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan

(VTC News) -

Miền Bắc đang trải qua đợt rét kéo dài với nền nhiệt giảm sâu trên diện rộng. Tại khu vực vùng núi, không khí lạnh mạnh tiếp tục tác động rõ rệt, khiến thời tiết trở nên đặc biệt khắc nghiệt.

Khu vực đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá sáng 7/1. (Ảnh: Đ.X.)

Lúc 6h hôm nay (7/1), nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) được ghi nhận xuống mức -3°C, thấp hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Theo ghi nhận, lớp băng trắng bao phủ lối đi dành cho du khách, các bậc đá, mái đá, khu vực cột cờ cũng như nhiều hạng mục công trình khác. Thảm thực vật trên đỉnh Fansipan cũng bị băng bám dày, tạo nên khung cảnh trắng xóa đặc trưng của mùa đông vùng núi cao.

Băng thường hình thành khi nhiệt độ không khí dưới 4°C, bề mặt các vật thể hay cây cỏ ở mặt đất xấp xỉ 0°C. Hơi nước sẽ ngưng kết thành thể tinh thể rắn, xốp, có màu trắng như muối nên gọi là sương muối.

Lớp băng dày xuất hiện tại nóc nhà Đông Dương khi nhiệt độ giảm xuống -3°C. (Ảnh: Đ.X.)

Mùa đông năm nay đến sớm và kéo dài hơn so với nhiều năm trước, khiến hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan xuất hiện liên tục trong gần hai tháng qua.

Gần đây nhất, từ đêm 24 đến rạng sáng 25/12, Fansipan ghi nhận một đợt băng giá dày hiếm thấy, được xem là lớp băng dày nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ dao động từ 1-3°C nhưng kéo dài suốt đêm, tạo điều kiện để băng hình thành và bao phủ trên diện rộng.

Đáng chú ý, trước đó vào chiều 18/12, khu vực đỉnh Fansipan còn xuất hiện tuyết rơi nhẹ. Hiện tượng này cho thấy nền nhiệt tại vùng núi cao đã giảm sâu và duy trì ổn định trong thời gian dài.

Đêm qua và sáng sớm nay, giá rét tiếp tục bao trùm Hà Nội và khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thực đo lúc 5h30 ngày 7/1 ở Bắc Bộ phổ biến 10-13°C, trong đó 8 địa phương ghi nhận mức nhiệt dưới 10°C; Bắc Trung Bộ 13-14°C.

Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi có độ cao 1.500m vẫn là điểm có nhiệt độ quan trắc được là 2,9°C, thấp nhất cả nước.

Một số nơi khác nhiệt độ thực đo dao động 4-5°C như: Sa Pa (Lào Cai) 4,4°C, thấp hơn gần 1°C so với ngày 6/1; Mộc Châu (Sơn La) 5°C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 5,7°C.

