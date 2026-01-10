Công nghệ 10/1: Sếp Samsung đề cập tăng giá Galaxy S26, Nvidia hợp tác xe tự lái

(VTC News) -

Samsung cân nhắc tăng giá Galaxy S26

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Wonjin Lee – Chủ tịch kiêm Giám đốc marketing toàn cầu của Samsung – thừa nhận công ty có thể phải tính đến việc “repricing”, tức điều chỉnh lại giá sản phẩm. Dù Samsung không muốn chuyển gánh nặng này cho người tiêu dùng, nhưng tình hình hiện tại khiến khả năng tăng giá gần như khó tránh khỏi.

Samsung dự kiến tăng giá các mẫu điện thoại mới năm 2026 do chi phí linh kiện cao hơn. (Nguồn: Samsung)

Điều đáng chú ý là chiến lược tăng giá có thể không áp dụng đồng loạt. Nhiều nguồn tin cho rằng Samsung sẽ tăng giá tại thị trường Hàn Quốc, trong khi giữ nguyên giá ở Mỹ – nơi hãng có doanh số và doanh thu lớn nhất. Đây được xem là cách để duy trì sức cạnh tranh tại thị trường trọng điểm.

Trong khi đó, bộ phận DRAM của Samsung lại ghi nhận doanh thu kỷ lục, đạt 19,2 tỷ USD trong quý IV/2025. Điều này cho thấy dù tự sản xuất bộ nhớ, Samsung vẫn gặp khó khăn trong việc cân đối chi phí cho các thiết bị mới. Với tình hình này, Galaxy S26 có thể trở thành một trong những dòng flagship đắt đỏ nhất từ trước đến nay.

Nvidia và các nhà cung ứng ô tô bắt tay thúc đẩy xe tự lái

Nvidia vừa công bố loạt quan hệ đối tác mới với các nhà cung ứng ô tô hàng đầu nhằm khởi động lại tham vọng xe tự lái. Các thỏa thuận tập trung vào việc tích hợp nền tảng Nvidia Drive vào hệ thống của nhiều nhà sản xuất linh kiện và phần mềm. Điều này giúp các hãng xe có thể khai thác sức mạnh tính toán của GPU Nvidia để xử lý dữ liệu cảm biến, bản đồ và ra quyết định lái xe trong thời gian thực.

CEO Nvidia, Jensen Huang, phát biểu về xe tự lái trong bài diễn thuyết chính của Nvidia tại CES 2026. (Nguồn: Reuters)

Nvidia kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tạo ra hệ sinh thái mở, nơi các nhà cung ứng có thể phát triển và triển khai giải pháp tự lái nhanh hơn. Nvidia tin rằng việc kết hợp phần cứng mạnh mẽ với phần mềm linh hoạt sẽ giúp xe tự lái tiến gần hơn đến thực tế thương mại.

Ngoài ra, các nhà cung ứng cũng kỳ vọng việc hợp tác với Nvidia sẽ giúp họ mở rộng thị trường, khi nhiều hãng xe đang tìm kiếm giải pháp đáng tin cậy để triển khai công nghệ tự lái. Sự phối hợp này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là chiến lược kinh doanh, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

SpaceX được phép triển khai thêm 7.500 vệ tinh Starlink

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa phê duyệt kế hoạch của SpaceX triển khai thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ thứ hai. Với quyết định này, tổng số vệ tinh mà SpaceX được phép vận hành sẽ lên tới 15.000, nhằm mở rộng dịch vụ internet vệ tinh toàn cầu.

Một chuỗi vệ tinh liên lạc Starlink đã xuất hiện như một dải ánh sáng duy nhất lướt ngang bầu trời. (Nguồn: Reuters)

FCC cho phép SpaceX nâng cấp vệ tinh và hoạt động trên năm tần số khác nhau, đồng thời miễn trừ một số yêu cầu trước đây để tăng khả năng phủ sóng và dung lượng. Theo cơ quan này, các vệ tinh bổ sung sẽ mang lại kết nối trực tiếp đến điện thoại di động ngoài lãnh thổ Mỹ và bổ sung vùng phủ sóng trong nước, với tốc độ internet có thể đạt tới 1 gigabit/giây.

Tuy nhiên, FCC mới chỉ phê duyệt một phần trong tổng số gần 30.000 vệ tinh mà SpaceX đề xuất, và yêu cầu công ty phải phóng ít nhất 50% số vệ tinh được cấp phép trước tháng 12/2028, phần còn lại trước năm 2031.