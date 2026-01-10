(VTC News) -

Thời điểm cận Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn được nhiều người mong chờ nhất trong năm. Cùng với không khí chuẩn bị mua sắm, dọn dẹp, lên kế hoạch sum họp gia đình hay du lịch, những câu hỏi như “Còn bao nhiêu ngày nữa đến Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026?”, “Khi nào là đến Tết Âm?”, “Tết năm nay được nghỉ mấy ngày?” đang được đông đảo người dân quan tâm.

Việc nắm rõ mốc thời gian và lịch nghỉ không chỉ giúp chủ động sắp xếp công việc, mà còn thuận tiện cho việc tổ chức các hoạt động cá nhân, gia đình trong dịp năm mới.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026?

Một trong những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay là thời điểm giao thừa Tết Âm lịch 2026 rơi vào ngày nào, ngày 29 Tết là khi nào, và còn bao nhiêu ngày nữa thì bước sang năm mới Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên năm 2026, ngày 16/02/2026 Dương lịch (thứ Hai) tương ứng với ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ. Đây chính là ngày tất niên, ngày cuối cùng của năm cũ. Đáng chú ý, năm Ất Tỵ không có ngày 30 tháng Chạp. Điều đó đồng nghĩa, ngày 29 Tết cũng chính là ngày khép lại năm Âm lịch.

Việc không có ngày 30 tháng Chạp khiến lịch trình chuẩn bị Tết của nhiều gia đình được rút ngắn hơn so với những năm đủ tháng. Các công việc quen thuộc như tổng vệ sinh nhà cửa, trang trí bàn thờ, mua sắm Tết, chuẩn bị mâm cỗ tất niên, tổ chức tiệc cuối năm, cũng như nghi lễ cúng giao thừa sẽ diễn ra sớm hơn. Đây là chi tiết quan trọng để các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian phù hợp.

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ rơi vào thứ Ba, tức ngày 17/02/2026 Dương lịch. Đây là ngày mở đầu năm mới, cũng là ngày trọng đại nhất trong dịp Tết cổ truyền của người Việt. Theo phong tục, mùng 1 Tết là thời điểm con cháu thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, chúc Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng, thầy cô, bạn bè, gửi gắm những lời chúc may mắn, bình an và hy vọng về một năm mới thuận lợi.

Tính đến hôm nay, thứ Bảy ngày 10/01/2026 Dương lịch (tức ngày 22/11/2025 Âm lịch), chỉ còn đúng 37 ngày nữa là đến giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Khoảng thời gian này được xem là “đếm ngược” cho mùa Tết, khi không khí xuân đã bắt đầu xuất hiện trên phố phường, trong các khu chợ, trung tâm thương mại và trong từng gia đình.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026? (Ảnh: Nhật Thùy)

Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ mấy ngày?

Bên cạnh câu hỏi về ngày giao thừa, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cũng là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm, nhất là với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp.

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 9859/VPCP-KGVX về phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo văn bản này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thống nhất với đề xuất về việc tổ chức kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục.

Cụ thể, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 14/02/2026 Dương lịch và kết thúc vào hết Chủ nhật, ngày 22/02/2026 Dương lịch. Như vậy, tổng số ngày nghỉ liên tiếp là 9 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 kéo dài 9 ngày.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, kỳ nghỉ Tết năm 2026 bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, trong đó có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết. Thời gian nghỉ chính thức được tính từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 Dương lịch, tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ, đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 Dương lịch, tương ứng mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Với phương án bố trí này, tổng thời gian nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong dịp Tết Nguyên đán 2026 là 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Đây được xem là quỹ thời gian tương đối dài, tạo điều kiện thuận lợi để người dân về quê sum họp gia đình, đi du lịch, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi quay trở lại làm việc.

Đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động chủ động xây dựng phương án nghỉ Tết phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số ngày nghỉ theo quy định.

Theo đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba phương án: nghỉ 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; nghỉ 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Việc lựa chọn phương án nào sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tập thể người lao động, trên tinh thần hài hòa lợi ích, vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hai tiết khí trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Nhiều người thường cho rằng Tết Nguyên đán luôn trùng với tiết Lập xuân. Tuy nhiên, với Tết Bính Ngọ 2026, tiết khí này phần lớn diễn ra trước Tết và chỉ kết thúc đúng vào mùng 1.

Cụ thể, tiết Lập xuân năm 2026 bắt đầu từ thứ Tư, ngày 4/2/2026 Dương lịch, tức ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ, và kéo dài trong 14 ngày, đến thứ Ba, ngày 17/2/2026 Dương lịch, tức mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Ngay sau đó, tiết Vũ thủy sẽ bắt đầu từ thứ Tư, ngày 18/2/2026 Dương lịch, tương ứng mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Như vậy, năm mới Bính Ngọ chỉ có duy nhất một ngày thuộc tiết Lập xuân, còn từ mùng 2 Tết trở đi, chúng ta đã chính thức bước sang tiết khí thứ hai trong năm. Nếu tính cả kỳ nghỉ lễ, người dân sẽ được du xuân trong cả hai tiết khí là Lập xuân và Vũ thủy.

Tiết Vũ thủy dự báo thời tiết có độ ẩm cao, mưa phùn lất phất, sương mù bao phủ. (Ảnh: Minh Đức)

Theo quan niệm phương Đông, mùa xuân thuộc hành Mộc, tiếp theo Mộc là hành Thủy, vì vậy sau Lập xuân sẽ đến Vũ thủy. Trên thực tế, khi mùa đông qua đi, băng tuyết tan chảy, độ ẩm trong không khí tăng cao, kéo theo những cơn mưa xuân đặc trưng.

Tiết Vũ thủy đánh dấu thời điểm những đợt giá lạnh cuối cùng dần nhường chỗ cho hơi ấm. Không khí trở nên ẩm hơn, mưa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tưới tẩm cho cây cối đâm chồi, nảy lộc.

Do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 rơi đúng vào tiết Vũ thủy, thời tiết được dự báo sẽ mang đậm sắc thái mùa xuân miền Bắc với độ ẩm cao, mưa phùn lất phất, sương mù bao phủ. Đặc trưng “chợt nóng, chợt lạnh” khiến nhiều người cảm thấy mặc áo dày thì nóng, mà bỏ áo lại thấy rét.

Vì vậy, trong những ngày du xuân, đi lễ chùa, thăm họ hàng hay tham gia lễ hội đầu năm, người dân nên chuẩn bị trang phục phù hợp. Áo khoác gió có khả năng chống thấm nhẹ, khăn quàng mỏng, giày dép chống trơn trượt sẽ là những vật dụng cần thiết để bảo vệ sức khỏe và giúp việc vui xuân thêm trọn vẹn.