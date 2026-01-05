Du xuân Tết Bính Ngọ với chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Bhutan

(VTC News) -

Du xuân vào dịp Tết Nguyên đán, với người Việt, là để cầu an, khởi đầu một năm mới nhiều may mắn. Những năm gần đây, Bhutan là điểm đến được nhiều người chọn lựa. “Vương quốc hạnh phúc” với không gian thanh bình, cảnh quan núi non kỳ vĩ và hệ thống tu viện Phật giáo cổ là lựa chọn phù hợp cho các gia đình, nhóm bạn, doanh nhân và những người tìm kiếm sự khởi đầu an lành cho năm mới.

Văn phòng hãng Bhutan Airlines cùng đại lý từ Hà Nội.

Chuyến bay thẳng Bhutan từ Hà Nội và TP.HCM với Bhutan Airlines

Theo kế hoạch, các chuyến bay trực tiếp sẽ khởi hành đồng thời từ Hà Nội và TP.HCM vào mùng 2 Tết Âm lịch, đưa du khách đến Bhutan. Hành trình kết thúc và trở về Việt Nam vào mùng 6 Tết Âm lịch, thời điểm phù hợp để du khách tiếp tục công việc và sinh hoạt thường nhật sau kỳ nghỉ lễ.

Việc tổ chức bay thẳng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tránh quá cảnh phức tạp, đồng thời tạo điều kiện để du khách tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ Tết trong một không gian hoàn toàn khác biệt – nơi thiên nhiên, văn hóa và tâm linh hòa quyện.

Đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Bhutan với khu vực, Bhutan Airlines là hãng hàng không tư nhân của Bhutan, khai thác các đường bay quốc tế đến một số thị trường chọn lọc tại châu Á. Hãng được đánh giá cao nhờ tiêu chuẩn an toàn, đội ngũ phi công giàu kinh nghiệm, đặc biệt trong việc vận hành các chuyến bay đến sân bay Paro – một trong những sân bay có địa hình phức tạp nhất thế giới.

Với định hướng phục vụ du lịch chất lượng cao, Bhutan Airlines góp phần mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, phù hợp với triết lý du lịch bền vững mà Bhutan đang theo đuổi.

Du xuân ở “Vương quốc Hạnh Phúc”

Nằm nép mình giữa dãy Himalaya hùng vĩ, Bhutan từ lâu đã được biết đến như một trong những quốc gia yên bình và độc đáo nhất thế giới. Đất nước nhỏ bé ở Nam Á này gây ấn tượng không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, những dãy núi phủ mây, thung lũng xanh mướt và dòng sông trong lành, mà còn bởi triết lý phát triển lấy hạnh phúc con người làm trung tâm. Với nhiều du khách quốc tế, Bhutan là điểm đến của sự tĩnh lặng, cân bằng và hồi phục năng lượng tinh thần.

Khác với các điểm du lịch đại trà, Bhutan lựa chọn con đường phát triển bền vững, kiểm soát chặt chẽ hoạt động du lịch nhằm bảo tồn môi trường và bản sắc văn hóa. Phần lớn diện tích đất nước được bao phủ bởi rừng, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi.

Những tu viện cổ kính, pháo đài “dzong” uy nghiêm và đời sống Phật giáo Kim Cương thừa ăn sâu vào sinh hoạt thường ngày tạo nên một không gian văn hóa rất riêng, đặc biệt hấp dẫn với du khách châu Á.

Các hành trình du xuân tại Bhutan thường tập trung vào khu vực Paro, Punakha và thủ đô Thimphu, nơi hội tụ cả cảnh sắc thiên nhiên lẫn đời sống văn hóa – tâm linh đặc trưng.

Những trải nghiệm như tham quan tu viện Taktsang (Tiger’s Nest), chiêm ngưỡng các “dzong” cổ, hòa mình vào nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương hay đơn giản là ngắm nhìn Himalaya trong tiết trời đầu năm đều để lại dấu ấn sâu sắc.

Punakha Dzong.

Sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành uy tín

Nhằm đưa chương trình du xuân Bhutan đến gần hơn với du khách Việt Nam, đặc biệt là thị trường phía Bắc và phía Nam, nhiều doanh nghiệp lữ hành uy tín đã tham gia giới thiệu và phân phối sản phẩm.

Việc có sự tham gia của nhiều thương hiệu lữ hành quen thuộc giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn dịch vụ phù hợp và an tâm hơn khi trải nghiệm một điểm đến đặc thù như Bhutan.

Kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho du lịch Tết

Những năm gần đây, xu hướng du lịch Tết của người Việt có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì lựa chọn các điểm đến đông đúc, nhiều du khách ưu tiên những hành trình mang giá trị tinh thần, yên tĩnh và có chiều sâu.

Chương trình du xuân Bhutan với chuyến bay trực tiếp từ Hà Nội và TP.HCM không chỉ mang đến thêm một lựa chọn mới cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán, mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch outbound của Việt Nam.

Với sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên yên bình, văn hóa Phật giáo đặc sắc và kết nối hàng không thuận tiện, Bhutan được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến du xuân đáng chú ý trong những mùa Tết sắp tới.

