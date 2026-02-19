Đóng

XSMN 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/2/2026

(VTC News) - XSMN thứ 5 ngày 19/2, kết quả xổ số hôm nay 19/2/2026, xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần, tra cứu XSMN hôm nay thứ 5 ngày 19/2/2026, kết quả XSMN.

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 19/2. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 5 ngày 19/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 19/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 19/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ được mở thưởng Xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN 

- Giải đặc biệt (khớp 6 số): có 01 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (đúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (đúng 5 số): có 10 giải, giá trị 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (đúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (đúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (đúng 4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- Giải sáu (đúng 4 số): có 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (đúng 3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (đúng 2 số): có 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Bên cạnh các giải chính, còn có thêm:

- 09 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích áp dụng cho vé chỉ sai 01 số ở bất kỳ hàng nào theo đúng thứ tự so với giải đặc biệt (không tính trường hợp sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Theo dõi kết quả trực tuyến: Truy cập vtcnews.vn hằng ngày để xem kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật nhanh và chính xác.

- Tra cứu qua SMS trên điện thoại: Soạn tin nhắn theo cú pháp in sẵn trên vé số, gửi đi và chờ khoảng 2–3 phút để nhận kết quả trả về máy.

- Xem tường thuật trực tiếp: Theo dõi kết quả XSMN phát sóng trên truyền hình hoặc livestream trên YouTube vào khung giờ 16h15 mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.

Thư Trương (Tổng hợp)
