Xe gầm cao thống trị bảng xếp hạng ô tô bán chạy tháng 1/2026

(VTC News) -

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự áp đảo hoàn toàn của các mẫu xe điện gầm cao. Dẫn đầu danh sách 10 ô tô bán chạy nhất là bốn đại diện của VinFast gồm Limo Green, VF 3, VF 5 và VF 6.

Trong đó, mẫu xe đa dụng 7 chỗ Limo Green đạt doanh số cao nhất toàn ngành với 3.868 xe bàn giao đến khách hàng.

Việc các doanh nghiệp vận tải mở rộng đội xe điện cùng chính sách miễn phí sạc pin đã giúp nhóm phương tiện năng lượng mới này duy trì sức hút, bất chấp đà sụt giảm chung của thị trường trước giai đoạn Tết Nguyên đán.

5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 1/2026 ghi nhận sự thống trị của các dòng xe điện Vinfast và sự ổn định của Mazda CX-5 ở nhóm xe xăng.

Ở mảng xe sử dụng động cơ đốt trong, Mazda CX-5 ghi nhận mức tăng trưởng ổn định khi trở thành mẫu xe xăng bán chạy nhất tháng 1 với 2.104 chiếc.

Kết quả này giúp mẫu xe Nhật Bản vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng tổng. Xếp ngay sau là các dòng xe đa dụng (MPV) và xe thể thao đa dụng (SUV) quen thuộc như Mitsubishi Xpander (1.938 xe), Ford Ranger (1.854 xe) và Mitsubishi Xforce (1.666 xe).

Điểm chung của các mẫu xe dẫn đầu doanh số hiện nay là đều sở hữu thiết kế gầm cao, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt và đa mục đích của người tiêu dùng nội địa.

Số liệu kinh doanh tháng 1/2026 phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu của khách hàng Việt khi các dòng xe sedan truyền thống dần mất đi vị thế.

Ngoại trừ Toyota Vios vẫn trụ lại ở vị trí thứ 10, hầu hết các mẫu xe gầm thấp khác đều ghi nhận doanh số thấp kỷ lục.

Thay vào đó, người dùng ưu tiên lựa chọn các mẫu SUV đô thị hạng B và C nhờ không gian rộng rãi và tính đa dụng cao. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa xe điện và xe xăng trong phân khúc gầm cao được dự báo sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy sự phát triển thị trường ô tô trong năm 2026.