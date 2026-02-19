XSMT 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 19/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 19/2. KQXSMT hôm nay thứ 5 Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 19/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 19/2 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 17/2/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 17/2/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 17/2/2026, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 17/2, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 17/2/2026.

- Dò số miền Trung ngày 16/2/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 16/2/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 16/2/2026, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMB 16/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/2/2026.

- Dò số miền Trung ngày 15/2/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 15/2/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 15/2/2026, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMB 15/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/2/2026.

- Dò số miền Trung ngày 14/2/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 14/2/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 14/2/2026, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMB 14/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/2/2026.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng sẽ do Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được Đài Đắk Lắk (XSDLK) và Đài Quảng Nam (XSQNA) mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được thực hiện do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng từ Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số do Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được diễn ra tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được thực hiện do Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ được nhận tiền trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số. Khi quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ mất giá trị thanh toán.

- Theo thể lệ, Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm chi trả giải thưởng trong thời gian không quá 5 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ; trên thực tế, việc thanh toán thường được thực hiện sớm để đảm bảo quyền lợi cho người trúng giải.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé số đủ điều kiện lĩnh thưởng phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, với thông tin in trên vé trùng khớp kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng phù hợp với một trong các giải theo kết quả đã công bố.

- Đồng thời, vé cần giữ nguyên trạng ban đầu, đúng khổ, không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, và còn trong thời hạn nhận thưởng theo quy định hiện hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.