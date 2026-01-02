Làng gốm TP.HCM sôi động mùa tạo hình linh vật Tết Bính Ngọ 2026

Bên trong những xưởng gốm, tiếng trò chuyện của du khách xen lẫn nhịp tay làm việc không ngơi nghỉ của các nghệ nhân. Đây là thời điểm cao điểm nhất trong năm, khi làng gốm bước vào mùa tạo hình linh vật ngựa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.