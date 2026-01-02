Làng gốm TP.HCM sôi động mùa tạo hình linh vật Tết Bính Ngọ 2026

PV Báo Điện tử VTC News có mặt tại làng gốm Lái Thiêu (phường Lái Thiêu, TP.HCM) vào buổi sáng cuối năm 2025. Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tạo linh vật đã bao trùm khắp làng nghề, các xưởng đỏ lửa từ sớm.
Bên trong những xưởng gốm, tiếng trò chuyện của du khách xen lẫn nhịp tay làm việc không ngơi nghỉ của các nghệ nhân. Đây là thời điểm cao điểm nhất trong năm, khi làng gốm bước vào mùa tạo hình linh vật ngựa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.
Linh vật ngựa lên kệ với đủ kiểu dáng, màu sắc rực rỡ.
Từ những khối đất thô, nghệ nhân bắt đầu nắn, vuốt, dựng dáng rồi vẽ. Mỗi chú ngựa dần hiện hình qua đôi tay đã gắn bó hàng chục năm với đất và lửa.
Mẫu ngựa trước vào sau khi lên màu.
Từng dáng đứng, thế chạy hay đường nét bờm ngựa đều được chăm chút. Nghệ nhân nói rằng, linh vật không chỉ cần đẹp mà còn phải có thần thái để “mang Tết về nhà”.
Đa dạng mẫu mã cho du khách lựa chọn.
Hoàn tất khâu tô vẽ, màu đỏ, màu xanh, hoa văn phủ kín các linh vật ngựa, khiến không gian làng gốm rực rỡ hơn hẳn ngày thường.
Du khách tham quan, thích thú chọn cho mình một chú ngựa gốm - linh vật năm 2026.
Không chỉ bởi linh vật ngựa, làng gốm những ngày này còn thu hút nhiều người tìm đến xem, chụp ảnh, cảm nhận không khí Tết đang được nắn tạo từ đất, qua bàn tay người thợ.
Các em nhỏ được dẫn đi tham quan, tìm hiểu quá trình tạo ra một sản phẩm gốm.
Người lớn, trẻ em đều hào hứng khi được tự tay tạo ra một sản phẩm cho riêng mình.
Một bộ ấm đầy hoài niệm của nhiều thế hệ.
Để tạo ra chúng, nghệ nhân phải tỉ mỉ, chăm chút từng nét vẽ của mình.
Em bé được mẹ dẫn tham quan, chiêm ngưỡng các sản phẩm gốm dễ thương ở làng nghề.
Làng nghề cũng đã bố trí các tiểu cảnh Tết cho người dân đến chụp ảnh.
Tết về sớm trên làng gốm Lái Thiêu.
Du khách lưu lại những bức ảnh đầy không khí xuân tại làng nghề.