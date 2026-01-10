Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 10/1/2026 - XSBP 10/1

XSBP 10/1. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 10/1/2026 do Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 10/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 10/1/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 10/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 chữ số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 10/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.