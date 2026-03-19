Vượt 20km, công an xã ở Bắc Ninh dùng xe công vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu

Khoảng 10h ngày 18/3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, Thượng úy Lưu Văn Toản- cán bộ Công an xã Biển Động (Bắc Ninh) đã gặp anh Tống Văn Dậu (SN 1993, trú tại thôn Đèo Gia) đang cùng gia đình đưa vợ là chị Tơ Thị Bình (SN 1993) đi cấp cứu vì vừa gặp tai nạn lao động, vết thương nghiêm trọng, cần được chữa trị khẩn cấp.

Chị Tơ Thị Bình bị thương trên xe công vụ của Công an xã Biển Động. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trong khi đó, quãng đường từ địa bàn xã đến Trung tâm Y tế Lục Ngạn cách xa hơn 20km. Nếu di chuyển bằng phương tiện thông thường, việc chậm trễ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của nạn nhân.

Nhận thấy tình huống cấp bách, Thượng úy Lưu Văn Toản đã nhanh chóng báo cáo xin ý kiến chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe công vụ trực tiếp đưa chị Bình đến cơ sở y tế. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nạn nhân đã được cấp cứu đúng thời điểm, tránh những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Hiện chị Tơ Thị Bình đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Lục Ngạn, sức khỏe dần ổn định.

Chia sẻ về sự việc, Thượng úy Lưu Văn Toản cho biết: “Thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ phải đưa người bị nạn đi cấp cứu nhanh nhất có thể. Vết thương của chị Bình khá nặng, nếu chậm trễ sẽ rất nguy hiểm. Với trách nhiệm của người chiến sĩ Công an, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân trong mọi tình huống, nhất là khi người dân cần giúp đỡ khẩn cấp.”

Chị Bình được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Lục Ngạn kịp thời. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Không giấu được xúc động, anh Tống Văn Dậu, chồng nạn nhân bày tỏ: “Gia đình tôi lúc đó rất hoảng loạn vì vết thương của vợ nặng, đường đến bệnh viện lại xa. May mắn có sự giúp đỡ kịp thời của đồng chí Toản, vợ tôi đã được cấp cứu đúng lúc. Chúng tôi thực sự biết ơn các anh công an xã rất nhiều".

Hành động nhanh chóng, đầy trách nhiệm của cán bộ Công an xã Biển Động không chỉ giúp người dân vượt qua tình huống nguy cấp mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân gần dân, vì dân phục vụ.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần “phục vụ Nhân dân là trên hết, trước hết”, góp phần củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an cách mạng trong đời sống thường ngày.