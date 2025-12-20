Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/12/2025 - XSBP 20/12

XSBP 20/12. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/12/2025 do Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 20/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/12/2025 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 20/12/2025

Xem thêm KQXS Bình Phước các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBP 6/12, kết quả xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 6/12/2025

XSBP 6/12, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/12/2025.

- XSBP 29/11/2025

XSBP 29/11, kết quả xổ số Bình Phước ngày 29/11/2025.

- XSBP 22/11/2025

XSBP 22/11, kết quả xổ số Bình Phước ngày 22/11/2025.

- XSBP 15/11/2025

XSBP 15/11, kết quả xổ số Bình Phước ngày 15/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (số hàng trăm nghìn) và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.