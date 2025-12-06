Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/12/2025 - XSBP 6/12

XSBP 6/12. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 6/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/12/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 6/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ 7 do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM thực hiện quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 6/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.